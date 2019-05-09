Возложение цветов и митинг прошли у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

Более тысячи человек собрались у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в честь 74-й годовщины Великой Отечественной войны в четверг 9 мая.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ветераны, руководство республики и общественность возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает корреспондент с места событий.



Макс Альперт Абхазия в Великой Отечественной войне

Традиционно в этот день к памятнику Неизвестному солдату приходят тысячи людей, которые считают своим долгом поклониться памяти погибших в войне и сказать спасибо за Победу ветеранам.

На набережной, как и каждый год, звучали песни военных лет, многие люди подпевали, некоторые из них не могли удержать своих слез. Сюда пришли не только взрослые, но и дети, которые были одеты в военную форму. Главные участники мероприятия, ветераны, разместились на скамейках возле памятника Неизвестному солдату, к ним подходили люди, дарили цветы и благодарили за Победу, которую они принесли.

После того как длинная очередь людей, пришедших на возложение цветов, закончилась, начался митинг.

Митинг у памятника Неизвестному солдату в День Победы в ВОВ, 9 мая 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Митинг у памятника Неизвестному солдату в День Победы в ВОВ, 9 мая 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук

Митинг у памятника Неизвестному солдату в День Победы в ВОВ, 9 мая 2019 © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Митинг у памятника Неизвестному солдату в День Победы в ВОВ, 9 мая 2019

Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия, который отметил, что Победа была бы невозможна без самоотверженности всех народов СССР.

"От всей души поздравляем вас с Днем Победы, пусть у вас будет больше поводов для оптимизма", - сказал он. Затем зазвучал Гимн Абхазии и Гимн Советского союза, спустя несколько минут все собравшиеся почтили минутой памяти невернувшихся с полей сражений.

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Выступая с поздравительной речью, первый вице-премьер правительства республики Даур Аршба напомнил, что в Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч выходцев из Абхазии, многие удостоены наград.

"Это праздник для каждого из нас, за великую победу отдано десятки миллионов жизней и больше всего эти потери понесли народы СССР. Выходцы из Абхазии сражались на всех фронтах и во всех войсках", - отметил он.

Аршба с сожалением сказал, что ежегодно ветеранов войны становится меньше, однако их подвиг никогда не будет забыт.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что это праздник всех людей, почти в каждой семье есть участники войны. "Память об участниках войны жива и значит они с нами", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что согласно общепринятым цифрам погибло около 27 миллионов человек. "Если бы мы почтили минутой молчания память каждого это заняло бы более 50 дней а если бы они прошли на параде Победы на Красной площади это заняло бы 19 дней", - заметил Двинянин.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.