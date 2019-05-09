Этот День Победы: как в Сухуме отметили 9 Мая

О том, как в Сухуме отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и какие мероприятия были организованы в честь этого великого праздника, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Возложение цветов и митинг

Задолго до одиннадцати часов утра, когда должно было начаться возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату, люди заполнили площадь перед мемориалом и набережную Диоскуров. Для главных гостей праздника, ветеранов, расставили стулья рядом с памятником.

Многие ветераны пришли в сопровождении своих родственников, которые им помогали, - некоторым уже сложно передвигаться самостоятельно, у кого-то слабое зрение. Когда ветераны уселись на свои места, к ним стали подходить люди и дарить цветы, говорить слова благодарности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата в День Победы, 9 мая 2019

Желающих возложить цветы к памятнику было настолько много, что это заняло около часа. "Хочу, чтобы никогда войны не было, война - не дай бог. Когда я отправился на войну, мне было 18 лет, получил ранение при обороне Кавказа. На фронте был автоматчиком, жалко, многие мои боевые товарищи не дожили до Дня Победы", - сказал 96-летний ветеран войны Филипп Артюх.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеран ВОВ Филипп Артюх с супругой

После возложения прошел митинг, на котором выступили официальные лица. Первый вице-премьер правительства Абхазии Даур Аршба подчеркнул, что 9 Мая – праздник для каждого. "Время многое меняет в жизни, но оно не в состоянии стереть из народной памяти эту священную дату. За Великую Победу отданы десятки миллионов жизней, и прежде всего эти потери понесли народы СССР", - сказал Аршба.

Затем выступил посол России в Абхазии Алексей Двинянин, который заметил, что это поистине народный праздник.

"Почти в каждой семье был свой участник этой войны, память о них бережно хранится потомками, передается из поколения в поколение. Отрадно, что многие принимают сегодня участие в акции "Бессмертный полк", пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство Абхазии за отличную организацию праздника", - отметил он.

Добытая Победа, несмотря на высокую цену, остается праздником, объединяющим многие народы и страны, сказал дипломат. После к микрофону вышла ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина, которая поздравила всех с Днем Победы и прочла стихи собственного сочинения.

Стихотворение ветерана войны вызвали аплодисменты присутствующих. После школьники прочли стихотворения на военную тему.

Парад Победы

Любое празднование Дня Победы немыслимо без парада. Несмотря на то, что в этом году марш проходил без военной техники, он привлек большое внимание зрителей. Легкий ветер на побережье развевал флаги, которые держали в руках участники парада.

Сводный оркестр Минобороны Абхазии и Седьмой российской военной базы играли музыку, которая для многих уже стала родной, многие знали наизусть военные песни и с удовольствием их исполняли.

Среди пришедших посмотреть на парад были и семьи участников марша, один из малышей, увидев своего отца среди марширующих, стал громко кричать маме: "Смотри, папа идет!".

В этом году в параде прошли 11 пеших колонн, всего в мероприятии было задействовано около 400 военнослужащих.

Торжественным маршем под музыку сводного оркестра Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы прошли подразделения Министерства обороны республики, две пешие колонны Седьмой российской военной базы и одна пешая колонна Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Командовал парадом первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парад в честь празднования Дня Победы в ВОВ, 9 мая 2019

Бессмертный полк и велопробег

Для родственников погибших во время Великой Отечественной войны уже стало привычным участвовать в акции "Бессмертный полк". В этом году акция впервые прошла не на Набережной Диоскуров, а по улицам столицы Абхазии.

Шествие "Бессмертного полка" в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовало в Сухуме, в нем приняли участие около тысячи человек, которые пронесли фотографии своих родных, участвовавших в войне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шествие "Бессмертного полка" в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме.

В день Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме непривычно многолюдно, посмотреть или принять участие в различных мероприятиях пришли не только жители столицы, но и люди со всей республики, а также гости Абхазии.

Ежегодно представительство Россотрудничества в Абхазии организует велопробег "Спасибо за Победу!", не стало исключением и 74-летие Дня Победы.

Участники велопробега "Спасибо за Победу!" с флагами СССР, Абхазии и России проехали от Дома Москвы к братской могиле советских воинов в Гулрыпше. По тому же маршруту они вернулись назад и возложили цветы к могиле Неизвестному солдату на набережной Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велопробег в честь Дня Победы, 9 мая 2019

Полевая кухня

Традиционно в День Победы организуют полевую кухню, куда могут прийти все желающие и отведать гречневую кашу, поднять фронтовые сто грамм или выпить чаю.

"Если люди отмечают День Победы, значит, они еще помнят о том, что пришлось перенести тем людям, которые завоевывали победу для них. Мне приятно и радостно на душе, что участвую в этом празднике, когда людям безразлично, они не приходят. Мой отец воевал в Великой Отечественной войне, а я участник войны в Абахзии", - сказал Владимир Кобахидзе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полевая кухня, организованная на набережной Махаджиров.

Он добавил, что полевая кухня ему понравилась и что поднял фронтовые сто грамм в память тех, кто погиб во время войны.

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.