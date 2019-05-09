"Бессмертный полк" в Сухуме: взгляд изнутри

Несколько сотен жителей столицы с фотографиями своих родственников вышли на акцию "Бессмертный полк" в Сухуме в четверг 9 мая.

О том, как в Сухуме прошло шествие и какая атмосфера царила в столице, читайте в материале корреспондента Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Этот День Победы: как в Сухуме отметили 9 Мая

Сария Кварацхелия, Sputnik

Не всегда журналисту удается оказаться на месте события, окунуться в атмосферу и почувствовать себя частью происходящего. Но в этот раз все было иначе. Решила участвовать в акции "Бессмертный полк", чтобы почтить память прадеда Арзамета Кварацхелия, который в 1941-м отправился на фронт, был ранен, но не стал возвращаться домой – после госпиталя снова ушел воевать, а в 1944 году пропал без вести.

По привычке прихожу на акцию в заявленное время – 11:00. На площади Свободы уже ожидают самые пунктуальные. Незнакомцы с фотографиями подходят друг другу, поздравляют и рассказывают истории своих отцов, дедов и прадедов. И это одновременно удивляет и радует.

Под тенистым платаном знакомимся с жительницей Сухума, которая одиноко сидит на лавочке в ожидании начала шествия. Марина Лолуа уже третий год подряд участвует в акции "Бессмертный полк". На шествие она приходит с фотографией отца, Даментия Лолуа.

"На фотографии мой отец, – показывает она штендер. – Он уроженец города Сухум, 1906 года рождения. 22 июня 1941 года все жители Советского Союза поднялись на борьбу с фашизмом. Конечно, и наша маленькая Абхазия не осталась в стороне. Мой отец тоже ушел на войну. Он воевал на фронтах Краснодарского края, принимал активное участие в тяжелых боях. Отвоевав более двух лет, в марте 1943 года, он получил серьезное ранение. Его забрали в госпиталь под Сочи. Но 31 марта он умер от полученных ран. Ранения были не совместимы с жизнью".

"Бессмертный полк" Марина Лолуа называет прекрасной акцией, которая воспитывает молодое поколение.

Макс Альперт Абхазия в Великой Отечественной войне

"Герои ценой своей жизни воевали, и они заслужили внимание всех поколений. Каждый человек должен знать о том, как дорого обошлась нам эта победа. Никто не забыт, ничто не забыто. Благодарный народ должен хранить память о каждом герое", – считает она.

К 11:40 участники акции постепенно становятся в общую колонну. Попадаем в одну шеренгу вместе с коллегой Виталием Шария, который пришел вместе со своей шестилетней дочерью. Виталий уже второй год участвует в акции.

"Асту я привел еще в прошлом году на акцию. Но тогда ей было пять лет. Сейчас она уже больше понимает, – улыбается Виталий. – В прошлом году людей было намного больше, но, может, еще подтянутся".

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Бессмертный полк"

Знакомимся и с другими соседями по шеренге, которые приехали из села Кутол. Илона Адлейба участвует в шествии вместе с детьми и племянниками.

"У нас такая история… - начинает свой рассказ Илона. – Мы приехали из села Кутол. Привезли с собой фотографию, на которой все участники Великой Отечественной войны из села Кутол. Также у меня есть отдельные фотографии моих родственников – Тырбея и Шагу Адлейба. Два брата Тырбей и Шагу Адлейба друг за другом уходят на фронт. Третий брат Адлейба Спиридон тоже к ним примкнул, но чуть позже, он, слава богу, вернулся с фронта, и сегодня здравствует. Но, к сожалению, уже не может участвовать. И Шагу Адлейба, и Тырбей пропали без вести. Спустя время нашли место захоронения Тырбея в Курске. Братья и сестры поехали, успокоились".

Для Илоны важно участвовать в акции со своими детьми и племянниками, чтобы дети прочувствовали атмосферу праздника.

"Я уже несколько дней информационно готовлю детей к празднику. Это связь поколений. Дети должны прочувствовать сами, понять. Только тогда они по-настоящему поймут, какой подвиг совершили деды и прадеды, на что они пошли, почему они сложили головы. Сегодня благодаря им мы живем в своей родной Абхазии", – подчеркнула собеседница.

Вскоре ее слова обрываются командой организаторов акции. Шествие начинается на десять минут раньше назначенного времени.

В колонне одна из женщин запевает "Катюшу". Ее дружно подхватывают молодые люди. С песнями военных лет выходим на проспект Леона, где к нам примыкают опоздавшие.

На улицах с гаджетами встречают жители и гости, которые со всех сторон поздравляют участников акции. Так постепенно ряды "Бессмертного полка" пополняются. И уже на набережной Диоскуров нас оказалось около тысячи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Бессмертный полк"

Шествие завершается у могилы Неизвестного солдата. Но участники "Бессмертного полка" еще долго не расходились, с гордостью знакомили мимо проходящих с историей своих дедов и прадедов.

День Победы в Великой Отечественной войне – один из главных праздников в Абхазии. И в этом было легко убедиться: в воздухе витала удивительная атмосфера искренности, сочувствия и доброжелательности друг к другу.