Сухумский "Нарт" вышел в финал Кубка Абхазии по футболу

Полуфинальный матч между Сухумским "Нартом" и "Динамо" прошел на столичном стадионе "Динамо" в четверг 9 мая.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Полуфинальный матч Кубка Абхазии по футболу между столичными командами "Нарт" и "Динамо" завершился со счетом 3:0 в пользу "Нарта", сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Счет в матче на 27-й минуте открыл с пенальти Анри Хагба, на 57-й минуте вновь отличился "Нарт", мяч на счету Тимура Агрба. Окончательный счет в игре установил также Тимур Агрба, на 70-й минуте он забил свой второй гол в этом матче.

© Foto / Виталий Федоренко Полуфинальный матч Кубка Абхазии по футболу между столичными командами "Нарт" и "Динамо"

В Кубке Абхазии изначально участвовало шесть команд, которые были разделены на две группы, в группе А – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан". В группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

Из группе А в полуфинал вышли "Афон" и сухумское "Динамо", из группы В сухумский "Нарт" и гудаутская "Рица". Соперник сухумского "Нарта" по финалу определится по итогам встречи гудаутской "Рицы" и команды "Афон", которая состоится 10 мая.