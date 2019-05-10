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Диспансеризация в Сухумском районе пройдет на базе Республиканской больницы

© Foto / ФМБА России
В Абхазии
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Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Диспансеризация населения Сухумского района будет проходить с 14 по 20 мая на базе Республиканской больницы, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Отмечается, что в работе принимает участие 50 специалистов из учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России: 17 врачей для приема взрослого населения, пять детских специалистов, восемь человек среднего медицинского персонала. В составе сводного медотряда - 12 единиц медицинской техники.

Главврач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров ранее рассказывал, что в период с 5 по 25 апреля консультацию прошли 6128 человек, из которых 1274 ребенка.

Он также сообщил, что выполнено около четырех тысяч лабораторных исследований, выявлено около пяти тысяч заболеваний, в том числе примерно у одной тысячи детей. Более сорока пациентам оказана экстренная медицинская помощь. Их госпитализировали в медучреждения Абхазии.

У взрослого населения превалируют сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и заболевания мочеполовой системы, самые распространенные проблемы со здоровьем среди детей – заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, отметил главврач.

В Сухумском районе диспансеризация будет проходить с 14 по 20 мая, в столице Абхазии – с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.

Диспансеризация населения Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Диспансеризация населения Абхазии

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