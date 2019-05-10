Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу преимущественно без осадков, в воскресенье днем из-за перепадов атмосферного давления возможен кратковременный дождь, местами туман, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление в норме, будет расти.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +19°С +24°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.