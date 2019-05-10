Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу преимущественно без осадков, в воскресенье днем из-за перепадов атмосферного давления возможен кратковременный дождь, местами туман, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление в норме, будет расти.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +19°С +24°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.