Сладкая "битва": абхазские кондитеры выясняли, кто из них лучший

О том, каким кулинарным тенденциям следуют кондитеры Абхазии, как превратить обычный пряник в "полотно" и чье искусство было оценено по достоинству, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Ежегодный конкурс Торгово-промышленной палаты "Праздник сладости" прошел в Сухуме в шестой раз. У входа в ресторан "Эрцаху" всех сладкоежек столицы торжественно встречали сотрудники ТПП и вручали какой-то бюллетени для голосования в номинации "Приз зрительских симпатий".

"Просим Вас проголосовать за понравившийся продукт. Так мы выберем победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" ", - объяснили нам.

© Sputnik Ежегодный конкурс Торгово-промышленной палаты "Праздник сладости" прошел в Сухуме в шестой раз

Дальше входа ранних посетителей не пускали. Первыми продегустировать сладости по правилам должны были члены жюри. Пользуясь профессиональными привилегиями, нам все же удалось проникнуть "за кулисы" сладкого мира.

Десерты без сахара и пряничное "искусство"

В этом году в конкурсе приняли участие 24 кондитера со всей Абхазии. На суд жюри и просто любителей сладкого они представили несколько видов пирожных, тарталеток, рулетов, тортов и сдобных изделий.

Каждый мастер пытался удивить публику своей изюминкой. Кто-то несколько ночей провел над рецептом крема, тающего во рту, другие заманивали свежими сезонными фруктами и ягодами. Многие не могли пройти мимо запаха свежих булочек, в то время как остальные обсуждали искусные узоры и интересную подачу десертов.

© Sputnik Каждый мастер пытался удивить публику

"Ты посмотри, как она так крем завернула, чтоб он гладко лежал", "Теперь представь, сколько у нее нервов ушло, чтобы тесто таким нежным получилось", "А рецептом поделятся?" – слышалось отовсюду.

Участница из Гудауты Камилла Пилия на конкурсе впервые. Десерты девушки не совсем традиционные, в них нет ни крема, ни взбитых сливок и даже муки. Бренд "Trawa Apsny" для тех, кто следит не только за фигурой, но и за здоровьем.

В состав пп-десертов входят лишь фрукты, злаки, кокосовое и миндальное молоко, какао и натуральные подсластители. По словам Камиллы, несмотря на то, что бренд работает в Абхазии всего несколько месяцев, у него уже появились постоянные покупатели.

"Очень много людей, которые из-за проблем со здоровьем не могут позволить себе обычные десерты, и они нас очень благодарят. Все эти десерты мы пока что готовим дома, но так как спрос увеличивается, мы планируем расшириться", - рассказала она.

© Sputnik Царство пряников за столиком под номером 12

За столиком под номером 12 "царство" пряников. Раскрывшиеся розы, декупажные ангелы, кролики и даже семейство барашек на лугу – все эти сюжеты съедобны. Но мое внимание приковали винтажные розовые часы.

"А это не пряник, это просто декор. Но, если вы путаете, это уже хорошо. Комплимент мне", - объясняет автор произведений Мадина Кочал-ипа.

На конкурсе Мадина тоже впервые. Признается, что долго не решалась согласиться, ведь выпечка для нее всего лишь хобби. Девушка работает заместителем директора в одной из рекламных фирм Абхазии, пряниками занимается по вечерам или в выходные.

© Sputnik В конкурсе кондитеров Мадина Кочал-ипа участвует впервые

"Этим я занимаюсь всего месяцев семь. Хобби появилось из интернета, ничего необычного. В основном я рисую на глазури, техники разные. Приготовление занимает несколько дней, потому что я готовлю этапами, больше времени уходит на рисунки", - рассказала она.

Есть на конкурсе и свои "старожилы". В прошлом году кафе "Акалат" выиграл в номинации "Лучшая выпечка". По словам управляющей заведением Джулии Циколия, после победы на конкурсе популярность выпечки сильно возросла, да так, что владельцы решили расширить бизнес. Теперь "Акалат" не только вкусная выпечка, но и кафе с блюдами национальной и европейской кухни.

Последний "писк" моды

"Рассудить" абхазских кондитеров пригласили сочинского эксперта, основателя сети авторских кондитерских Евгению Галкину. По ее словам, в первую очередь жюри судят "по обложке" – внешний вид очень важен для привлечения покупателей, в особенности в десертах.

"Конечно же, очень важны вкусовые качества. Меня крайне расстраивает, когда вкус и внешний вид не соответствуют друг другу. Сегодня участники очень постарались. Два года назад продукция была немного жирноватой и слишком сладкой, в этот раз все намного лучше", – сказала кондитер.

После дегустации Галкина провела для абхазских кондитеров мастер-класс по изготовлению "несладких" конфет. Кондитер отметила, что использование натуральных продуктов без добавления химикатов становится все более популярным во всем мире. Через несколько минут Галкина угостила гостей свежими "ручными" конфетами из кураги, изюма, грецких орехов и фиников.

© Sputnik Жюри конкурса за работой

К окончанию мастер-класса подоспели и "вердикты" жюри. Лучшим кондитером 2019 года была выбрана Ирена Герия, чьи десерты представлены в столичном ресторане "Пушкин". По словам Ирены, победа стала для нее неожиданной.

"Я никогда не считала себя достойной участвовать в таких конкурсах, так как я самоучка. Я просто любитель и пыталась сама развиваться в этом направлении", - призналась она.

© Sputnik Лучшим кондитером 2019 года была выбрана Ирена Герия

"Приз зрительских симпатий" и приз в номинации "Лучшее пирожное" достались Алене Цвинария, в номинации "Лучшее сдобное изделие" победу одержало "Кафе у Совмина", а диплом за "Лучшую восточную сладость" получил Эзкан Хопшух, кондитер Оксана Папба выиграла в номинации "Лучший торт".