Пожарная сигнализация появится во второй школе Сухума после ремонта

Начальник Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп рассказала о том, какая работа ведется по восстановлению школы N2 в Сухуме после пожара.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожарная сигнализация будет установлена во второй школе Сухума после ее восстановления, сказала в интервью Sputnik начальник Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп.

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"Само здание школы состоит из трех блоков, передний - 1870 года постройки и два блока по краям были построены в 70-х годах прошлого века. Блоки 70-х годов прошлого века пострадали мало, там сгорела кровля, но до ремонта, который проводился в 2007-2008 годах, там была мягкая кровля, ее мы не сняли и это остановило воду при пожаротушении", - добавила она.

В блоках 1970-х годов есть небольшие потеки, однако после восстановления крыши там нужно будет провести лишь косметический ремонт, что не представляет большой сложности, сказала Майтоп.

"Когда мы восстанавливали здание 1870-го года (в 2007-2008 годах – ред.) там фактически не было второго этажа, оно пострадало во время войны. Мы восстановили второй этаж и сделали монолитные железобетонные перекрытия по металлическим балкам. Проект был разработан российской фирмой, экспертизу проводили также российские специалисты", - заметила начальник Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре, отметив, что во время строительных работ в 2007-2008 годах, никаких отклонений от проекта не было, все было сделано на хорошем уровне.

Когда начался пожар в школе, металл, который плохо переносит высокие температуры, стал прогибаться.

"Он потерял несущую способность, поэтому там надо менять покрытие. Там не было рубероидной подушки, и довольно серьезно промок корпус здания, его надо сушить. Также деревянные полы могут поймать грибок от влаги", - говорит она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Назад в прошлое: "новоселье" учеников Сухумской школы №2 15

По словам Майтоп, уже определен подрядчик, работа по восстановлению кровли началась, заказана черепица, которой будут накрывать здание.

Специалист подчеркивает, что прогнувшиеся перекрытия нужно демонтировать, залить бетоном. "Но когда заливается бетон, он должен месяц стоять без нагрузки, в течение этого времени бетон набирает свою проектную мощность, то есть грузить его конструкцией кровли можно только через месяц", - подчеркнула она.

Очередное совещание членов Комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 в Сухуме состоялось под председательством советника премьер-министра страны Астамура Джикирба.

В ходе совещания, сотрудники строительной компании, выполняющей подготовку к восстановительным работам, сообщили, что на данный момент демонтировано 80 % сгоревшей кровли и ее основных конструкций. Далее предстоит демонтаж монолитного железобетонного покрытия.

Комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 была создана премьер-министром 7 мая 2019 года. Первое совещание комиссии прошло 8 мая.

Пожар в школе сухумской школе N2 произошел 2 мая, сообщение в дежурную часть МЧС поступило в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30.

Фасадная часть школы представляет собой историческое здание, первый и второй этажи которого были построены в разные годы XIX и начала XX века. В советский период были возведены трехэтажные пристройки. В 2008 году школа была восстановлена за счет средств финансовой помощи России.