Дом, который построил Давид: общее дело семьи Гогуа

Давид и Дарья Гогуа два года назад открыли свою небольшую столярную мастерскую. Темой для работы семья Гогуа выбрала детскую мебель, о том, как собрать кукольный домик и смастерить детскую кухню, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik.

Заниматься столярным производством семья Гогуа начала случайно. Просматривая страницы в инстаграм, Дарья наткнулась на страницу мастерской с большим ассортиментом детских игрушек и кукольных домиков.

"Давиду всегда было интересно работать с деревом, он читал много обучающей литературы, возился с инструментами, просматривал видео о столярном производстве. Его увлечение долго оставалось просто увлечением, и он не думал становиться столяром. Я показала ему деревянный кукольный домик, и он решил попробовать смастерить его самостоятельно", - рассказывает Дарья Гогуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Давиду всегда было интересно работать с деревом

Долго не думая, Давид и Дарья отправились в магазин покупать необходимые инструменты для своего первого кукольного домика. Чтобы смастерить домик, Давиду понадобилось фанера - нарезанная в нужном размере, лобзик, шуруповерт и три дня работы на балконе своей квартиры. Результат вдохновил мастера, и последующие домики Давид уже делал на заказ. В то время семья Гогуа проживала в Краснодаре, но спустя несколько месяцев переехала жить в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мини-творения с большим размахом: как рождаются национальные предметы

"После переезда мы понимали, что нам нужна работа, и мы решили продолжить свое семейное дело. Давид сомневался, что кукольные домики станут востребованы здесь. Он говорил, что через пару месяцев интерес к ним пропадет. Но, несмотря на большие сомнения, мы рискнули и сегодня не жалеем об этом", - говорит Дарья.

Работа на двоих

Предприятие открылось перед Новым годом, и с первых дней работы нужды в заказах и клиентах не было. Семья Гогуа стала расширять ассортимент деревянных изделий. Клиенты предлагали собственные идеи, а мастера старались разнообразить изделия своего небольшого производства. С каждым новым заказом Давид оттачивал мастерство, и качество его работ становилось лучше.

"Среди клиентов большим спросом пользуются кукольные домики. На первых этапах мы были ограничены в работе, нам не хватало инструментов. С каждым новым домиком мы докупали нужные инструменты, чтобы развиваться и расширять свое семейное дело, и со временем от кукольных домиков перешли к детским столам и стульям, двухъярусным кроватям", - продолжает она.

В мастерской Давид и Дарья работают сообща, у каждого свои обязанности и каждый вносит вклад в семейное дело. Вести интернет-страницу в инстаграм, заполнять ее фотографиями, искать идеи для новых работ, общаться с клиентами, шпатлевать доски и работать с акриловыми красками входит в обязанности Дарьи. Покупка материала, резка, сборка, шлифовка и остальные этапы работы с деревом остаются за мастером.

© Sputnik / Томас Тхайцук С каждым новым заказом Давид оттачивал мастерство, и качество его работ становилось лучше

Новый формат

Мастерская семьи Гогуа находится в доме Дарьи и Давида. Это маленькая комната, в середине стоит стол, за которым работает Давид. Но прежде чем пройти в комнату, мы попадаем в прихожую, по размерам меньше мастерской в несколько раз. Там стоят станки, инструменты, по сторонам аккуратно сложены доски, фанера и массив дерева.

Недавно семья приобрела токарный станок. В незавершенном состоянии возле станка стоит деревянная кофейная чашка. Столяр будет мастерить детскую посуду для кухни и небольшие деревянные изделия.

© Sputnik / Томас Тхайцук В мастерской Давид и Дарья работают сообща, у каждого свои обязанности

"Давид осваивает токарный станок, мы хотим усовершенствовать кухню, добавить больше деталей, приблизить ее к оригиналу. Мы добавили светодиодные подсветки, чтобы плита на нашей кухне горела, как настоящая. Давид смастерил их самостоятельно, спаял провода, использовал диоды и батарейки. К стиральной машине добавили крутящийся барабан. Давид уникальный мастер, для него нет сложных задач", - с гордостью говорит хозяйка мастерской.

Будни столяра

Давид работает каждый день, мастерская полна заказами на три месяца вперед. Приступая к работе, мастер кладет на стол фанеру и разрезает ее на несколько досок, учитывая заранее отмеренные размеры. Готовые доски необходимо отшлифовать, мастер шлифует фанеру несколько раз, до сборки каркаса и после шпаклевки. После первой шлифовки мастер собирает конструкцию, закрепляя ее шурупами. Затем следует шпаклевка, избавляя фанеру от недостатков, придавая ей гладкий вид. Последним этапом в строительстве детской кухни следует покраска. На работу у мастера уходит несколько дней.

© Sputnik / Томас Тхайцук Увлеченный столярным делом мастер не замечает сложностей

В столярном деле важна точность, отступив на миллиметр, мастер готовую конструкцию разбирает и собирает с самого начала. В мастерской должны быть специальные условия, столярный стол, большая площадь самой мастерской и станки, позволяющие лучше работать с деревом, сетует Давид.

"В маленьком помещении не развернуться и неудобно работать. Например, эту двухметровую доску мне трудно занести и расположить так, чтобы нашлось место и для меня Но выхода нет, и с большим трудом мы делим эту комнату между собой", - продолжает мастер.

Увлеченный столярным делом мастер не замечает сложностей, откладывая работу на одном станке, берется за другую.

"Мне интересно мое дело, поэтому сложностей нет. Сначала казалось, что это трудно, боишься допустить ошибку, но со временем появляется желание мастерить более сложные работы. Нам поступил заказ на двухъярусную кровать из массива, с деревом мне работать интереснее, чем с фанерой, но условия не позволяют, и инструменты должны быть немного другие, а Дарье нравится работать над кукольной мебелью, в ней мы делаем успехи", - делится столяр.

Планы и перспективы

В планах семьи Гогуа расширить свое производство, но для этого необходимы дополнительные финансы и смена помещения. Давид не хочет беспокоить соседей шумом станков, поэтому не переносит свою мастерскую во двор.

"Мы хотим развиваться, закупить инструменты, нанять мастера в помощь, чтобы расширить производство, заказов стало больше, и мы не успеваем их выполнять. Работа у нас шумная и пыльная, за большим объемом работы следует больше нюансов и проблем, к которым мы пока не готовы", - добавил он.

Помощь семье

Как рассказывает хозяйка мастерской Дарья, большим стимулом в работе для семьи Гогуа служат отзывы клиентов и две дочери. Старшей дочери Дарьи Зарине шесть лет, у нее порок головного мозга, который не дает шестилетнему ребенку развиваться.

© Sputnik / Томас Тхайцук В планах семьи Гогуа расширить свое производство

"У нас сложный график. Свое время мы пытаемся поделить между работой и семьей. День протекает незаметно. Утром после пробуждения мы едем либо в реабилитационный центр, либо на рынок за продуктами или в магазин за материалом для работы. Пока муж работает, я смотрю за детьми. Месяц назад мы взяли няню, чтобы было проще. Иногда вечером мы семьей выезжаем просто покататься и погулять, помогает нам отвлечься", - рассказывает Дарья.

Столярное производство детской мебели востребовано в Абхазии, но, несмотря на это, семье Гогуа не хватает средств, чтобы отправить свою дочь на реабилитацию в Москву или Питер.