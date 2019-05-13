Бремя танцора: 75 лет со дня рождения Кандида Тарба

О том, как Кандид Тарба создавал знаменитый ансамбль народного танца "Кавказ", почему он собрал многих представителей народов Северного Кавказа в коллективе сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как создавался коллектив

Абхазия традиционно славится своими танцевальными коллективами, один из них - ансамбль народного танца "Кавказ". История создания полюбившегося зрителям ансамбля датируется 1990 годом, коллектив с таким называнием в Турции, в городе Адапазар, организовал Кандид Тарба. В него входили представители абхазской диаспоры и братских народов Северного Кавказа.

Спустя год после создания ансамбля, в 1991 году, танцоры приехали на гастроли в Абхазию, затем своими искрометными выступлениями они порадовали северокавказских любителей танцев. Начавшаяся война разрушила планы на гастроли в Европу.

Уже после окончания войны, в 1994 году, Кандид Тарба решил воссоздать ансамбль народного танца "Кавказ".

© Facebook/Куруа Фазлыбей Фазлыбей Куруа и Кандид Тарба

"После войны в беседе с писателем Рушни Джопуа стали говорить о возрождении ансамбля, Кандид сказал, что в войне участвовали наши северокавказские братья, поэтому будет символично воссоздать коллектив под таким же названием – "Кавказ", - вспоминает брат Кандида Тарба, ныне руководитель ансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба.

По замыслу Кандида Тарба, в коллективе, помимо абхазских танцоров, выступать должны представители кавказских народов.

"Он хотел, чтобы наши братья с Северного Кавказа стали частью ансамбля и чтобы они теперь не воевали на нашей земле, а показывали свое мастерство в танцах", - подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Танцует "Кавказ" 15

Кандид Тарба рассказал о задумке своему товарищу Рушни Джопуа, тот очень обрадовался и стал всячески поддерживать эту идею, вспоминает Арвелод Тарба.

"После этого Кандид пришел к Владиславу Ардзинба и рассказал, что хочет создать ансамбль. Владислав Григорьевич был счастлив услышать об этом, встал, обнял брата и сказал, что будет поддерживать по мере сил", - отметил он.

Получив одобрение Ардзинба, Кандид Тарба отправился на Северный Кавказ и привез в республику полный автобус танцоров. Расселяли их в разных местах, часть людей жили в доме Кандида Тарба, часть у его брата Арвелода.

"Также танцоров расселили в бывшем доме отдыха "Интурист", который сгорел во время войны, был цел только первый этаж, где и они и жили", - говорит Арвелод Тарба.

Несмотря на сложности, многие танцоры, приехавшие с Северного Кавказа работали в республике несколько лет, говорит он. Первой послевоенной победой возрожденного коллектива стала золотая медаль Международного молодежного фестиваля в Волгодонске в 1996 году. Затем в 1999 году была победа в Международном фольклорном фестивале "Бурса-99" в Турции. А в 2003 году решением Мировой Ассамблеи общественного признания "Кавказу" был присужден диплом и золотая медаль "За сохранение традиций и укрепление международных культурных отношений".

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт Абхазского государственного ансамбля народного танца "Кавказ"

Как живет коллектив сегодня

Создатель ансамбля народного танца "Кавказ" Кандид Тарба ушел из жизни в воскресенье 1 мая 2016 года. С тех пор коллективом руководит его брат Арвелод Тарба. В декабре того же года ансамблю было присвоено имя его основателя.

"После ухода из жизни брата я не думал, что смогу осилить работу в качестве руководителя ансамбля, но потом я подумал и решил, что сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить и продолжить работу ансамбля", - заметил Тарба.

Безусловно, работать без брата намного тяжелее, но при этом коллектив сохраняет созданный им "Кавказ", выезжает за пределы Абхазии и участвует в международных фестивалях, подчеркнул он. В репертуаре "Кавказа", помимо абхазских танцев, есть танец абхазской диаспоры в Турции, также танцы народов Северного Кавказа, подчеркнул он.

В 2004 году "За большие заслуги в развитии хореографического искусства Республики Абхазия" Кандид Тарба награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. В 2009 году Указом президента Абхазии "За большой личный вклад в развитие профессионального хореографического искусства Абхазии" Кандид Тарба был удостоен звания Народный артист Республики Абхазия. В 2011 году Указом президента России Дмитрия Медведева Кандид Тарба награжден орденом Дружбы за вклад в развитие российско-абхазских отношений.