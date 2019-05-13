Улица имени Фазиля Искандера появится в Сухуме

Предложение о переименовании улицы 4 Марта в улицу имени Фазиля Искандера, а улицы Марухской в 4 Марта поступило от Комиссии по увековечению памяти писателя.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Городское Собрание Сухума приняло решение о переименовании улицы 4 Марта в улицу Фазиля Искандера на заседании 10 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом Фазиля

Предложение о переименовании ранее поступило от Комиссии по увековечению памяти Фазиля Искандера, а также было поддержано главой администрации Сухума Адгуром Харазия.

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По словам директора международного фонда культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" Шазины Агрба, принятое решение важно не только для жителей столицы, но и для гостей и поклонников творчества писателя.

"На этой улице находится не только дом Фазиля Искандера, здесь прошло практически все его детство. Во многих произведениях фигурирует и находящийся поблизости детский сад, откуда он выглядывал и смотрел на дом, и его школа. То есть там находятся живые свидетели его творчества", - рассказала она.

Улица Фазиля Искандера

Дому, в котором родился писатель, 139 лет. Участок по улице 4 Марта приобрел дед писателя Ибрагим Искандер и построил на нем двухэтажное здание. Во многих произведениях Фазиля Искандера фигурирует дом, в котором он родился и находящаяся поблизости школа №3, которую писатель окончил с золотой медалью.

Третья школа по улице 4 марта © Sputnik / Томас Тхайцук

Жилые дома по улице 4 марта © Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский собор на улице 4 марта © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Третья школа по улице 4 марта

На улице 4 Марта также находится Сухумский кафедральный Собор Благовещения Пресвятой Богородицы.