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Дом фазиля Искандера по улице 4 марта

Улица имени Фазиля Искандера появится в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Предложение о переименовании улицы 4 Марта в улицу имени Фазиля Искандера, а улицы Марухской в 4 Марта поступило от Комиссии по увековечению памяти писателя.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Городское Собрание Сухума приняло решение о переименовании улицы 4 Марта в улицу Фазиля Искандера на заседании 10 мая.

Дом Фазиля Искандера.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом Фазиля

Предложение о переименовании ранее поступило от Комиссии по увековечению памяти Фазиля Искандера, а также было поддержано главой администрации Сухума Адгуром Харазия.

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По словам директора международного фонда культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" Шазины Агрба, принятое решение важно не только для жителей столицы, но и для гостей и поклонников творчества писателя.

"На этой улице находится не только дом Фазиля Искандера, здесь прошло практически все его детство. Во многих произведениях фигурирует и находящийся поблизости детский сад, откуда он выглядывал и смотрел на дом, и его школа. То есть там находятся живые свидетели его творчества", - рассказала она.

Улица Фазиля Искандера
Улица Фазиля Искандера

Дому, в котором родился писатель, 139 лет. Участок по улице 4 Марта приобрел дед писателя Ибрагим Искандер и построил на нем двухэтажное здание. Во многих произведениях Фазиля Искандера фигурирует дом, в котором он родился и находящаяся поблизости школа №3, которую писатель окончил с золотой медалью. 

  • Третья школа по улице 4 марта
    Третья школа по улице 4 марта
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Жилые дома по улице 4 марта
    Жилые дома по улице 4 марта
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Сухумский собор на улице 4 марта
    Сухумский собор на улице 4 марта
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Третья школа по улице 4 марта

На улице 4 Марта также находится Сухумский кафедральный Собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

 

 



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