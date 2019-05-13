Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В первой половине недели погоду Черноморского побережья Абхазии формируют южная окраина холодного скандинавского антициклона, во второй половине недели, до выходных, территория окажется под влиянием теплого сектора южного циклона и активного выноса тропического воздуха.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В первой половине новой рабочей недели в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, во второй половине недели, до выходных, температура повысится на 5-7°С, сообщают синоптики.

На выходные из-за незначительной смены воздушных масс и местных факторов возможен дождь.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 10 метров в секунду.

Средняя температура воздуха ночью +13°С +18°С, днем +23°С +28°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение на море от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.