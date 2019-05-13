Бесплатное обследование на ВИЧ и гепатит пройдет в Абхазии

Обследование пройдет с 15 по 17 мая с 10:00 до 14:00 ежедневно в мобильно-диагностическом комплексе Республиканского кожвендиспансера на территории Республиканской больницы Минздрава Абхазии.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Республиканский кожно-венерологический диспансер при содействии Министерства здравоохранения Абхазии проведет обследование населения на гепатиты "В" и "С", ВИЧ и сифилис, сказала в интервью радио Sputnik главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия.

© Фото : предоставлено Нателлой Топурия Топурия: своевременная терапия ВИЧ дает жизнь

"Акция пройдет в три дня, с 15 по 17 мая, она приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается в третье воскресенье мая. Человек может прийти и сдать анализ, машина мобильной бригады будет стоять напротив Республиканской больницы, любой желающий может сдать анализы", - добавила она.

Топурия отметила, что сообщение о проведении обследования появляются в прессе, поэтому много людей сдает анализы.

Мобильная группа будет использовать экспресс-методику, если анализ даст положительный результат, то дообследование будет проходить в более развернутом варианте в Центре СПИД, проинформировала специалист.

Помимо этой акции, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД периодически проводят выезды в районы, отметила Топурия. Проведение обследования бесплатное и конфиденциальное. Обследование будет проводиться с 15 по 17 мая с 10 до 14:00 часов в мобильно-диагностическом комплексе Республиканского кожвендиспансера на территории Республиканской больницы Минздрава Абхазии.