Турпоток через российско-абхазскую границу увеличился вдвое в майские праздники

В период с 1 по 9 мая на российско-абхазской границе традиционно наблюдается рост транспортного и пассажирского потока.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Более 30 тысяч транспортных средств и более 132 тысяч физических лиц, следующих в обоих направлениях, пересекли российско-абхазскую границу в период майских праздников, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Сочинские таможенники отмечают, что среди них более 26 тысяч легковых автомобилей, одна тысяча грузовиков, 1280 автобусов.

Только за два дня, 1 и 9 мая, через пост МАПП "Адлер" проследовало более 11 тысяч автотранспортных средств и более 50 тысяч физических лиц, что почти в два раза больше, чем в обычное время.