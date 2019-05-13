Языковой барьер: кандидатам в президенты предстоит экзамен по абхазскому

Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила положение о лингвистической комиссии и ее состав.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидат в президенты Абхазии должен свободно владеть государственным абхазским языком, сказал член лингвистической комиссии ЦИК Алексей Касландзия.

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"Экзамен проводится в устной и письменной форме, то есть комиссия должна определить насколько кандидат в президенты свободно владеет абхазской речью и насколько он свободно, грамотно и безошибочно может писать то, что он рассказал", - добавил.

Кандидаты в президенты Абхазии должны свободно читать, писать и изъясняться на абхазском, подчеркнул он.

Первое заседание лингвистической комиссии пройдет в среду 15 мая, проинформировал Касландзия. "Тексты составляются заранее, экзамен проходит по билетной системе, человек берет конверт, ему дается несколько минут для самостоятельной обработки материала, потом он читает текст", - подчеркнул член комиссии.

После кандидату в президенты предоставляют возможность рассказать прочитанный текст. "Пока это не решено, но члены комиссии могут ввести вопросы на свободные темы, допустим тема может быть о международных отношениях России и Абхазии, Абхазии и Грузии и так далее. Нас интересует умеет ли он свободно высказывать свои мысли", - сказал Касландзия.

В состав лингвистической комиссии вошли известные языковеды Шота Арстаа, Алексей Касландзия, Лили Хагба, Диана Джинджолия и Батал Хагуш.

Лингвистическая комиссия, образованная ЦИК РА, проводит тестирование кандидата в президенты на предмет определения свободного владения государственным абхазским языком.

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Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации. Выборы нового президента Абхазии состоятся 21 июля 2019 года.

22 мая Центризбирком приступит к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов. Прием документов завершится 11 июня.