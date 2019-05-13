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Студия "Ассоль" даст спектакль в поддержку подопечных "Ашана"

© Foto / Светлана Варда
В Абхазии
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Вырученные средства от спектакля пойдут на лечение трех подопечных фонда "Ашана" с диагнозом ДЦП.

СУХУМ, 13 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный спектакль театральной студии "Ассоль" "Оскар и Розовая Дама. 14 писем к Богу" в поддержку подопечных фонда "Ашана" пройдет в Абхазском драматическом театре 15 мая, сообщила Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

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Юные актеры студии "Ассоль", подростки от 12 до 16 лет, представят на сцене историю по мотивам рассказа Эрика-Эмманюэля Шмитта. По словам руководителя студии Владлены Широковой, история не только заинтересует зрителей, но и заставит задуматься о жизненных ценностях.

"История рассказывает о больном мальчике, который пытается прожить счастливую жизнь. Спектакль затрагивает многие темы подросткового периода, нравственные вопросы, включая наркоманию. Это история и о том, что нужно ценить друг друга, заботиться и любить друг друга и мир", - добавила она.

Стоимость билетов на спектакль – 200 рублей. Вырученная сумма пойдет на лечение трех подопечных фонда "Ашана" с диагнозом ДЦП - Николь Хачатурян, Наалы Авидзба и Николь Аргун.

"Это детский спектакль, очень добрый и со смыслом. Мы надеемся, что, приняв решение прийти на этот спектакль, человек ни в коем случае не пожалеет, так как он сразу сделает два полезных дела – порадует себя и поможет больным детям. Пока что активность зрителей небольшая, но мы надеемся, что в день спектакля будет полный зал", - добавила она.

Представление студии "Ассоль" пройдет в Малом зале Абхазского драматического театра. Начало спектакля в 15:00, вход для зрителей старше 12 лет.

 



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