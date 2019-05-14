Необычный для Абхазии "одноглазый" светофор появился в Сухуме

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Жанна из Сухума спрашивает: Недавно ехала по улице Дзидзария и недалеко от парка имени Надежды Курченко заметила необычный светофор из одной желтой секции. Хотела бы узнать, для чего он и почему все время мигает?

Бадрак Авидзба, Sputnik: Как рассказали в управлении ГАИ Абхазии, установлен "одноглазый" светофор, чтобы обозначить пешеходный переход на пересечении республиканской трассы с улицей Дзидзария, которого ранее там не было.

"Там и в советское, и постсоветское время не было пешеходного перехода, но в республике происходит увеличение количества транспортных средств, ежегодное увеличение доходит до пяти тысяч. Там находится Республиканская детско-юношеская спортивная школа, где занимаются около четырехсот детей, также неподалеку детский сад. Для обеспечения безопасности перехода был установлен данный предупреждающий световой знак, чтобы пешеходный переход был более безопасен", - отметили в автоинспекции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Светофор на улице Дзидзария

В ГАИ пока не готовы сказать, появятся ли подобные "маячки" в других местах.

"Мы, конечно, считаем, что нужно улучшать дорожную инфраструктуру, освещение проезжих частей, разметки проезжей части, дополнительные информационные знаки", - отметили в ведомстве.

Установкой дорожных знаков на Республиканской трассе занимается РУП "Абхазавтодор". Руководитель предприятия Борис Ачба пояснил, что предприятие так отреагировало на обращение Госкомитета по физкультуре и спорту и администрации столицы.

"Это центральная улица, которую трудно было переходить детям. Поэтому мы нанесли пешеходную дорожную разметку, установили предупреждающий мигающий светофор. Он предупреждает, что на этом месте есть дорожный переход, чтобы водители были внимательны", - объяснил Ачба.

Также планируется часть газона у Республиканской детско-юношеской спортивной школы оборудовать под переход, добавил он.

"Помимо этого, мы поставим два маленьких прожектора, чтобы и ночью было удобнее переходить дорогу. У нас пока нет планов устанавливать подобные световые знаки в других местах, обычно к нам обращаются для установки "лежачих полицейских" (искусственные неровности для ограничения скорости – ред. ). Но я не могу подобные знаки ставить по всей центральной трассе, это тоже не исключает аварийности", - подчеркнул руководитель "Абхазавтодора".

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