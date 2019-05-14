Джергения о мемуарах Ардзинба: материалы переговоров для меня были откровением

Вдова первого президента Абхазии Светлана Джергения рассказала в интервью радио Sputnik о том, что было самым сложным в издании мемуаров Владислава Ардзинба "Моя жизнь".

В издательстве "Абгосиздат" при поддержке Фонда первого президента Республики Абхазия изданы мемуары Владислава Ардзинба "Моя жизнь". Финальный вариант текста Владислав Григорьевич не увидел. Редактор книги - вдова первого президента Абхазии Светлана Джергения. Презентация книги состоится в Сухуме 14 мая, в день рождения основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба.

© Foto / Алексей Тихомиров "Моя жизнь": летопись трудного времени

"Период детства, школьные годы, учеба в институте, в аспирантуре мне были знакомы более или менее. Но когда я дошла до периода войны и после, особенно переговоров, встреч, я должна была быть уверена, что логически все выстраиваю, правильно цитирую. Мне приходилось знакомиться со всеми документами, чтобы с точностью их передать. Это была большая ответственность, серьезная тема, и тем более когда она сопровождалась его эмоциями. Для него, как ученого, точность имела большое значение. Многие материалы переговоров для меня были вообще откровением.

Со стороны кажется, да что там переговоры. Какие нервы, эмоции, сколько здоровья положено на то, чтобы у держателей всего и вся выторговать условия, которые подходили Абхазии и не дали ей погибнуть. Каждый, кто желает стать президентом, должен быть готов к такому невероятному грузу ответственности", - отметила Джергения.

Сегодня исполнилось 74 года со дня рождения основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба. Первый президент Абхазии родился 14 мая 1945 года в селе Нижняя Эшера Абхазской АССР. Будучи историком по образованию, Ардзинба долгие годы проработал в Москве, в Институте востоковедения АН СССР. В 1987 году вернулся в Абхазию, где позже стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был главнокомандующим Вооруженными Силами республики. В 1994 году Владислав Ардзинба был избран президентом республики, в 1999 году переизбран на новый срок.

Государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба ушел из жизни в возрасте 65 лет 4 марта 2010 года. Он похоронен 9 марта 2010 года в родном селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазии, где проходила линия Гумистинского фронта.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.