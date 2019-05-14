Пастухов о "майском соглашении" 1994 года: Россия "моталась" между сторонами

Соглашение о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией было подписано 14 мая 1994 года в Москве.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Главной целью Соглашения о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией было остановить кровопролитие между сторонами, рассказал в интервью радио Sputnik российский дипломат, представитель президента России на переговорах того периода Борис Пастухов.

"Мы много и честно работали в этом направлении. Российская дипломатия не ставила перед собой хитрых целей", - отметил он.

По словам Пастухова, представитель Абхазии Сократ Джинджолия и глава грузинской делегации Джаба Иоселиани пытались отстоять каждый свою позицию и добиться необходимого стороне результата.

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"Представители абхазской и грузинской делегации работали очень много и плодотворно, а Россия "моталась" между сторонами конфликта, пытаясь свести позиции сторон, что было очень сложно. Представители делегаций вели себя достойно, как настоящие партнеры по переговорам. Каждый отстаивал позицию своей стороны до конца, нам потребовалось незаурядное мастерство, чтобы свести точки зрения. В итоге все были довольны. Это соглашение чрезвычайной важности. Оно прежде всего показало сторонам, что мы можем и обязаны договориться", - добавил он.

Борис Пастухов также принимал участие в переговорах во время подписания Соглашения о прекращении огня между Абхазией и Грузией и механизме контроля за его соблюдением 27 июля 1993 года в Сочи.

Подписание соглашения стало возможным из-за успешного исхода июльского наступления. Абхазия с помощью вооруженных сил, приблизилась к своей промежуточной цели — освобождению Сухума. Таким образом, она смогла убедить грузинскую и российскую сторону в необходимости вписать эти пункты в соглашение.

Деятельность Пастухова во время июльского и сентябрьского наступления называли челночной дипломатией.

Соглашение о прекращении огня и разъединении сил было подписано в Москве 14 мая 1994 года и официально закрепило обязательства Абхазии и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга.

По обе стороны реки Ингур были созданы 12-километровые зоны безопасности, в которых не должна была находиться тяжелая боевая техника.

На основании Соглашения и последующего решения Совета глав государств СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта с июня 1994 года были размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира, полностью укомплектованные российскими военнослужащими.

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Соглашение также предусматривало, что под контролем представителей КСПМ СНГ и Миссии военных наблюдателей ООН, при участии представителей сторон из Кодорского ущелья будут выведены войска Республики Грузия в места их дислокации за пределами Абхазии, а в Кодорском ущелье организовано регулярное патрулирование миротворческих сил и международных наблюдателей.

Борис Пастухов – российский и советский дипломат. Родился в Москве в 1933 году. В 1958 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана. С 1958 по 1959 год был первым секретарем Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы. Занимал должности секретаря ЦК ВЛКСМ, председателя Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 1986—1989 годах был чрезвычайный и полномочным послом СССР в Дании, в 1989—1992 —послом СССР в Афганистане.

С 1992 года был заместителем, с 1996 года первым заместителем Министра иностранных дел РФ.

В период 1998—1999 годов — министр Российской Федерации по делам СНГ.

В 2009 год был назначен на должность старшего вице-президента Торгово-промышленной палаты России. В 2011 году — советник генерального директора Центра международной торговли Торгово-промышленной палаты России.

Пастухов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" , Орденом Александра Невского , Орденом Ленина, Орденом Дружбы , Орденом Красной звезды.