Книгу мемуаров Владислава Ардзинба впервые представили в Абхазии

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Книгу мемуаров Владислава Ардзинба "Моя жизнь" впервые официально представили в Абхазии в день рождения первого президента.

По словам переводчицы Владислава Ардзинба Анны Керопян, работа над книгой мемуаров началась еще в 2005 году. Тогда первый президент лично диктовал ей воспоминания.

"Это был уже разгар его болезни. И он, преодолевая свой недуг, ежедневно с помощью личной охраны спускался в свой кабинет, где мы начинали работать. Было очень трогательно наблюдать за тем, как он погружался в воспоминания только ему ведомые. Он во времени и пространстве перемещался вот таким образом и начинал надиктовывать текст, который я набирала на компьютере. Но я хочу сказать, что это не была такая чисто техническая работа, это был живой, творческий процесс, где все живо обсуждалось, сопоставлялись документы, информация из СМИ", – сказала Анна Керопян.

По ее словам, Ардзинба понимал, что он ограничен о времени. "Моя жизнь", как заметила Керопян, изначально была построена таким образом, что ее можно было закончить в любой момент.

© Foto / Алексей Тихомиров Книга Владислава Ардзинба "Моя жизнь"

"Книга была разбита на главы, а потом уже наращивалось содержание. Мемуары в принципе человек пишет, пока он жив. Так и получилось. Последнее время Владислав Ардзинба часто говорил: "Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что уже многое сделано. Но многое еще предстоит сделать. Можно приумножить, а можно похоронить. Все будет зависеть от ума и чести тех, кто придет после". Что тут добавить? По-моему нечего. Разве что слова Бродского: "Покуда человек готов отдать жизнь за свои идеалы, идеалы эти живы, цивилизация жива". Владислав Григорьевич отдал эту жизнь всю без остатка", – добавила она.

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Владислав Ардзинба сразу после войны задумался издать книгу мемуаров. Об этом он рассказывал своему товарищу, бывшему редактору газеты "Республика Абхазия" Виталию Чамагуа.

"Но к сожалению, ему не удалось. В конце 90-х он пригласил меня вместе с Астамуром Тания и предложил заниматься мемуарами. Мы ответили, что мы готовы помогать. Правда, я никак не мог понять, в чем я могу помогать Владиславу Григорьевичу. Но после этого разговора дело дальше не пошло. Он был очень загружен, был тяжелый ритм работы", – вспомнил Чамагуа.

© Foto / Алексей Тихомиров Книга Владислава Ардзинба "Моя жизнь"

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.

Доктор исторических наук, видный абхазский и советский ученый, директор Абхазского научно-исследовательского института, автор более 40 научных работ, специалист по истории древних народов Малой Азии Владислав Ардзинба в 1990 году был избран председателем Верховного Совета Абхазии.

В 1992 году во время Отечественной войны народа Абхазии он возглавил национально-освободительную борьбу и принес победу и независимость своему народу.

3 октября 1999 года Владислав Ардзинба был всенародно переизбран на второй президентский срок.

4 марта 2010 года первый президент Абхазии ушел из жизни.