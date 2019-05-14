Вознаграждение назначено за информацию о местонахождении Омара Мерцхулава

По факту похищения Омара Мерцхулава 18 апреля прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Вознаграждение в один миллион рублей объявлено за достоверную информацию о похищении и местонахождении Омара Мерцхулава, об этом сообщается на официальной странице МВД Абхазии в Facebook.

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17 апреля в 22:40 Омар Мерцхулава, 1979 года рождения, управлявший Mercedes-Benz Sprinter был остановлен белым внедорожником по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Из автомобиля вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием, и похитили Мерцхулава.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре в селе Гумиста.

По факту похищения Омара Мерцхулава 18 апреля прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали троих подозреваемых.

19 апреля по подозрению в совершении разбойного нападения и похищении человека, угоне, незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия был задержан Адгур Дзкуя, 1974 года рождения, его арестовали на два месяца. Дзкуа вину не признал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Следствие по похищению Омара Мерцхулава передано в Генпрокуратуру Абхазии

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Во втором гараже находился ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.

24 апреля был задержан Беслан Бганба, 1982 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, его арестовали на два месяца. Он не признал свою вину.

30 апреля правоохранители задержали Эрика Чкадуа, 1979 года рождения, подозреваемого в совершении разбойного нападения, похищении, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, его также арестовали на два месяца.

Расследование продолжается, данных о месте нахождения Омара Мерцхулава у следствия в настоящее время нет.