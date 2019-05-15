Высокий человек в клетчатой кепке: 90 лет со дня рождения Вианора Пачулиа

Эсма Голандзия, Sputnik

Он был историком, писателем, краеведом. С его именем связано множество культурных и научных событий, происходивших в Абхазии в 50 е - 80-е годы прошлого века. Делом жизни Вианора Пачулиа было исследование и популяризация памятников культуры Абхазии и, вообще, пропаганда республики как туристического региона.

Его книги были тем волшебным ключиком, которым открывали двери Апсны. В них он рассказывал об истории, природе, достопримечательностях Абхазии и всего Черноморского побережья Кавказа. Кстати, по меткому выражению его друзей, он сам был живой достопримечательностью Сухума.

"Ходил по Сухуму высокий человек в клетчатой кепке. Иногда в сопровождении симпатичной собаки. Ходил он медленно. Часто останавливался, чтобы поговорить со знакомыми. Он знал многих. Его - еще больше. Когда этого человека не стало, город, вся Абхазия, ощутили потерю", - писал о Пачулиа его друг, журналист Лев Хайкин.

© Foto / предоставлено Эсмой Голандзия Вианор Пачулиа со своей собачкой на прогулке

Неутомимый исследователь

Вианор Пачулиа родился в 1929 году в селе Пакуаш Очамчырского района. После окончания школы он поступил на исторический факультет Саратовского государственного университета имени Чернышевского. После учебы он вернулся на родину и начал работать в системе охраны памятников Абхазии. Собрал вокруг себя талантливую молодежь, с которой отправлялся в экспедиции по Абхазии. Исследования Анакопийской крепости, Новоафонской пещеры, пещеры Абрскила, Великой Абхазской стены, были и подводные поиски у побережья.

"Всегда восхищало его умение буквально по крупицам терпеливо воссоздавать события многолетней давности. Редко бывало, чтобы он не сообщил какую-нибудь новость, интересный факт, который вот тут, рядом, а мы не видели, не придавали значения. Вот такой у него был удивительный талант - заново открывать, казалось бы, известное, уметь повернуть его новой гранью, увидеть в нем неожиданное", - писала о нем журналист Татьяна Трояновская.

© Foto / предоставлено Эсмой Голандзия Вианор Пачулиа

Писатель

Параллельно развивался и его писательский дар. Кроме научных статей и очерков, он увлеченно работал над книгами. Некоторые из них получили всесоюзные награды как лучшие в своем жанре. "В краю золотого руна", "По древней, но вечно молодой Абхазии", "Легенды Лазурного берега" - описывали красоту, разнообразие природы и памятники старины Абхазии. Кроме этого, он умел вложить в свои тексты то самое неповторимое, свойственное каждому народу - особый дух, обычаи, традиции.

Вианор Пачулиа составлял туристические путеводители и буклеты. В 1979 году вышел знаменитый фотоальбом "Абхазия", благодаря которому тысячи людей в Советском Союзе и за рубежом открыли для себя маленькую Страну Души. С тех пор прошло уже 40 лет - за это время было издано множество книг, посвященных Абхазии, но по красочности и содержанию этому фотоальбому до сих пор нет равных.

Вот каким он был

Жизненные пути Вианора Пачулиа пересекались со многими интересными людьми того времени - деятелями культуры, науки, политики.

"Мне нравилось в нем то, что он всегда оставался самим собой. У него было много знакомых и друзей на всех уровнях. Это везде и всегда облегчает жизнь. Будучи когда-то в дружбе с первыми лицами Абхазии, Вианор мог бы сделать карьеру, занять высокий пост, получить какие-то звания. Но не занял, не получил. Когда один из его друзей, корреспондент "Известий" Кривошеев отказался освещать ввод советских танков в Прагу в 1968 году и был уволен из редакции, Вианор взял его на работу в Институт туризма. Его предупреждали о возможных нехороших последствиях, но Вианор стоял на своем. Он пришел на помощь другу. Вот каким он был", - пишет о нем Лев Хайкин.

© Foto / предоставлено Эсмой Голандзия Вианор Пачулиа и Юрий Воронов

В 1984 году Пачулиа вместе со своим другом и единомышленником ученым Юрием Вороновым организовал в Абхазии "Клуб аргонавтов", целью которого была популяризация памятников Кавказского Причерноморья. Членами клуба стали известнейшие люди, среди которых поэт Евгений Евтушенко, писатели Жорж Сименон, Грэм Грин, абхазский романист Георгий Гулиа, знаменитые путешественники Тим Северин и Тур Хейердал. На одном из последних собраний сам Вианор Пачулиа увлекательно рассказывал о своей поездке во Вьетнам, строил планы предстоящего празднования дня Сухума, в котором ему уже не довелось участвовать.

В пантеоне на могиле Вианора Пачулиа установлен памятник. К счастью, в войну (Отечественная война народа Абхазии - ред.) он уцелел - его во время бомбежек присыпало землей. А вот мраморный барельеф на фасаде дома на улице Чочуа расстреляли вооруженные вандалы. Позже, уже после боевых действий, на доме открыли мемориальную доску. По словам вдовы историка Зинаиды Ермолаевны, работа для него была всем - он находил в ней и душевный покой, и смысл жизни. Обилие книг, папки с газетными вырезками, каллиграфически выполненные выписки из архивов, ценные фотографии, блокноты с путевыми заметками - весь архив Зинаида Ермолаевна бережно хранит. После смерти мужа, благодаря ее стараниям и помощи друзей, вышли еще две его книги. И очень быстро разошлись.