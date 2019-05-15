Прививка для буренки: вакцинация крупного домашнего скота в Абхазии

О том, как в Абхазии проходит вакцинация крупного рогатого скота, какие заболевания могут угрожать здоровью животных, а также о том, почему важно сделать вовремя укол, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

С раннего утра

Старший ветеринарный врач Сухума и Сухумского района Владимир Мелик встает на рассвете, чтобы успеть привить домашний скот, пока хозяева не выгнали его на пастбище. На своей "шестерке" (ВАЗ-2106 – ред.) ветврач успевает проехать несколько километров за одно утро и сделать до пятидесяти инъекций.

На улице Баслатской в Сухуме местные жители ждали Владимира с нетерпением, все переживают за здоровье домашнего скота, так как никто не хочет, чтобы семья оставалась без молока или мяса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вакцинация крупного рогатого скота

Придя в одно из хозяйств, ветврач взял из своей машины сумку (фармацевтический холодильник – ред.), из которой достал препарат и шприцы. Зайдя в коровник, он заполнил шприц специальным раствором. Но для того чтобы сделать инъекцию, ветеринару нужна помощь, хозяин удерживал голову коровы или быка, чтобы они не бодались, а Владимир вводил препарат в шею.

© Sputnik Роберт Джопуа Главный ветврач Абхазии: серьезных заболеваний животных не зафиксировано

В хозяйстве у Даура Какалия несколько голов домашнего скота, и каждый год ветврачи прививают их от различных заболеваний.

"Мы каждый год прививаем домашний скот, и, к счастью, пока никаких заболеваний у них не было", - говорит он.

Владимир Мелик и его коллеги привили около тысячи крупнорогатых домашних животных в Сухуме и Сухумском районе с начала апреля.

"По охвату можно сказать, что мы уже привили около половины крупного домашнего скота. Мы используем вакцину производства Турции, предназначена она против модулярного дерматита. Эта болезнь поражает органы зрения, суставы, органы дыхания и выступают бугорки на коже", - отметил ветврач.

В прошлом году случаев заболевания модулярным дерматитом у скота было немало, однако, как подчеркнул ветврач, тогда удалось заблокировать до 90% заболеваний.

"В этом году я не встречал пока ни одного случая болезни модулярным дерматитом, сейчас мы делаем профилактику заболевания", - сообщил Мелик.

Как идет вакцинация

Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа, рассказывая о плановой вакцинации крупного рогатого скота, отметил, что она направлена против таких заболеваний, как модулярный дерматит.

"Эта новая болезнь, которая проникла к нам из Грузии, а также заболевание эмфизематозный карбункул и пастереллез крупного рогатого скота. Относительно бешенства вакцинации проводятся как плановые, так и внеплановые", - рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеринарный врач Владимир Мелик

Ветеринары во всех районах оповещают о времени проведения вакцинации крупного рогатого скота, сообщил Джопуа. Массовая вакцинация началась 1 апреля и будет продолжаться до конца июня.

"За короткий промежуток времени не успеть, так как в республике большое поголовье скота, помимо крупного рогатого скота, будут вакцинироваться и другие домашние животное, например, собаки от бешенства", - подчеркнул специалист.

Вакцины против модулярного дерматита и бешенства приобретает государство. Ветеринарная служба снабжает препаратами все районные отделы, после чего проводится работа по бесплатной вакцинации домашних животных. Что касается других заболеваний, таких как пастереллез, вакцины покупаются за счет граждан, так как они не опасны для жизни и здоровья человека, отметил Роман Джопуа.