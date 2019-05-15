Сверну на Искандера: на карте Сухума появится новое имя, но исчезнет другое

О том, что местные жители думают на счет переименования сухумских улиц 4 Марта и Марухская, какая бюрократическая возня теперь им предстоит и во сколько обойдется столице инициатива Комиссии по увековечению памяти Фазиля Искандера, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

10 мая городское Собрание Сухума приняло решение о переименовании улицы 4 Марта в улицу Фазиля Искандера, а улицы Марухской – в 4 Марта. Инициатива исходила от Комиссии по увековечению памяти писателя.

Новость о появлении в столице улицы Искандера обрадовала многих почитателей творчества писателя. Однако жители Марухской и 4 Марта отнеслись к этому известию без особого энтузиазма.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом Фазиля

"Наша улица имеет исторические корни. Она названа в честь Марухского перевала, в честь битвы за Кавказ. Чем это событие не важнее, чем 4 Марта или Искандер?" – задается вопросом житель Марухской, который представился Теймуразом.

Владимир Багателия поддерживает мысль своего соседа Теймураза. По его мнению, историческое наименование улицы должно сохраниться. Кроме того, он не видит в инициативе Комиссии по увековечению памяти писателя ничего хорошего, кроме дополнительных проблем для местных жителей, которым теперь придется вписать новые адреса и проставить печати в домовую книгу и в паспорт.

"Сейчас наша маленькая улица носит чисто абхазское название. Марухские горы, Марухский перевал. Это ж неспроста так решили назвать ее когда-то. Я хочу, чтобы осталось прежнее название, если это возможно, – поделился он мнением. – Нам теперь предстоит возня с документами. Нужно будет проставить новые печати и адреса в домовой книге, в паспорте. Это целая бюрократическая канитель для простых жителей. Нужно будет найти время, чтобы бегать по кабинетам. Почему нельзя оставить прежнее абхазское название? Это не только я так считаю, но и все жители улицы".

Искандер великий, но…

На улице 4 Марта мнения жителей разделились. В основном все отнеслись к переименованию улицы позитивно. По мнению Раисы Квициния, Фазиль Искандер заслужил этого. Горожанка связывает переименование с надеждами на то, что здесь, наконец, отремонтируют асфальт.

"Мы так обрадовались, когда узнали, что нашу улицу переименовывают в улицу Искандера. Наконец-то нормальное название. Искандера знает весь мир. Может после этого начнут ремонтировать улицу? Мы, конечно, подумали и о том, что нужно проставить печати в документах, но это не проблема. Когда уже официально переименуют улицы, тогда мы пойдем и сделаем все, как нужно. Все отлично, нам все нравится, мы очень даже рады", – отметила Раиса Квициния.

Улица Фазиля Искандера

Другой житель 4 Марта Георгий в принципе не против переименования, но лишняя бумажная волокита его очень беспокоит.

"Мы только "за", - ответил он сразу. – Но, с другой стороны, надо все документы менять. А сейчас нам не до этого. Нам эти бумажные дела не нужны. Правительство как всегда что-то придумывает, а все дела решать простым жителям".

Депутаты же городского Собрания не видят никаких проблем в том, что улицы переименовывают. Как объяснила Инна Кварчия, прежде чем принять решение, мнением жителей поинтересовались.

"Часть жителей была против этого. Их опасения были связаны именно с тем, что придется поменять документы, что будет большое количество документов, которые нужно будет делать. Но нас уверили в том, что сложностей для людей никаких не будет, что просто нужно будет проставить печать с новым адресом в домовой книжке и в паспорте", – пояснила она.

Процедуры, по ее мнению, проставления штампов в БТИ и в паспортном столе достаточно просты, никаких финансовых затрат они не понесут, надо только найти на это время.

Депутат Семен Бжания, который выступал за переименование улиц, видит в этом одни плюсы.

© Sputnik Илона Хварцкия Прогулка по Мухусу с Чиком 7

"Жители этих улиц особо не почувствуют никаких проблем. Я на своем примере это знаю. Я живу на улице Ардзинба, которая раньше называлась улицей Аиааира. Переименование улицы не обязывает человека сразу же бежать и менять документы. Это человек может сделать тогда, когда ему будет удобно. Наоборот, я считаю, что переименование улицы будет стимулом для администрации города. Эта улица сегодня в плачевном состоянии находится. Улица большая, улица магистральная. Но в силу обстоятельств до этой улицы никак не доходят руки", – считает он.

Финансовые затраты, по его словам, несет только администрация столицы, которая теперь должна будет поменять таблички на улицах.

Дому, в котором родился писатель, 139 лет. Участок по улице 4 Марта приобрел дед писателя Ибрагим Искандер и построил на нем двухэтажное здание. Во многих произведениях Фазиля Искандера фигурирует дом, в котором он родился и находящаяся поблизости школа №3, которую писатель окончил с золотой медалью.

На улице 4 Марта также находится Сухумский кафедральный Собор Благовещения Пресвятой Богородицы.