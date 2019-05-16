Вкусное знакомство с Абхазией: чача, башлыки и свадебное застолье в Москве

Анжелика Бения, Sputnik

Абхазы считают, что часть уникальности того или иного национального яства теряется, если его не запивать чачей или вином. На закрытом вечере-фестивале в московском ресторане национальной абхазской кухни чачей гостей встречали с порога.

Пока одна группа гостей фотографировалась в папахах и черкесках, другая "залипла" у фуршетного стола, пытаясь угадать градус ароматного и жгучего напитка.

Вдох, чача, выдох

"Чача – это что?", – спросил тонкий женский голосок и тут же последовал ответ знатока, - "Чача – это крепко!".

"Инструктор" Зураб, последовательно и трепетно открывал всем желающим путь в новый волнующий мир. Вдох – чача – выдох.

– Нельзя выдыхать, – спешно сделала замечание женщина своему знакомому, который перепутал порядок действий.

© Sputnik / Анжелика Бения Гастрономический ужин в абхазских традициях в московском ресторане абхазской кухни "Страна души"

– Он - мужчина, ему можно, – успокоил Зураб напуганного гостя, который впервые пробовал чачу.

Знакомясь с традиционными блюдами в рамках гастрономического вечера "первооткрыватели" пытались с кухней впитать атмосферу страны, дух ее традиций и национальных особенностей.

– Ни разу не была в Абхазии, – сетует Наталья Кирсанова. – Наслышана. По отзывам друзей-туристов складывается впечатление, что это действительно райский уголок. Не говорю о богатой кухне: мясо, сыры, чача, рекомендую, особенно последнее. Нас уже угостили. Научили правильно пить.

– А как правильно? – спросила я собеседницу, поняв по ее розовым щечкам и блеску в глазах, что передо мной уже эксперт.

– Нужно вдохнуть, выпить, закусить или запить, я запиваю, потом выдохнуть. Вдох-выдох и всех прекрасно. Даже не чувствуете, что это 70 градусов. Очень мягкая чача, потому что натуральная, - добавила Наталья.

© Sputnik / Анжелика Бения Гастрономический ужин в абхазских традициях в московском ресторане абхазской кухни "Страна души"

А вот Роман Никаноров с Натальей не согласился. Напиток, по его мнению, замечательной, но не выше 42 градусов.

"По моим ощущениям, градус у этой чачи намного меньше, чем было озвучено, но, по словам Зураба, чем выше градус, тем меньше он чувствуется. Страну, которая славится своей чачей, климатом и мандаринами я посетил совсем маленьким, мне было всего шесть. Я был в Сухуме, Пицунде и в Гагре. Нужно повторить. В моем списке 63 страны, но в Абхазию все никак повторно не заскочу", – поделился Роман.

Первый тост

Гостей угощали пирогами с сыром, фаршированными ореховой начинкой овощами, душистым копченым мясом, мамалыгой с сыром. Всего и не перечислишь. Объясняли на первый взгляд сложный для россиян застольный абхазский церемониал.

Абхазский вечер был проведен по всем правилам. Каждый стол выбрал себе тамаду, был обязательный первый тост-молитва к Всевышнему - "Господи, даруй нам теплоту своих очей!"

В рога и бокалы наливали красное, в Абхазии его чаще называют "черным", и белое вино.

© Sputnik / Анжелика Бения Гастрономический ужин в абхазских традициях в московском ресторане абхазской кухни "Страна души"

За моим столом сидели гурманы кавказской кухни, но Абхазию в этой компании представляла только я. Беседовали обо всем, вплоть до местных тонкостей приготовления сыра и мамалыги.

"Горячая мамалыга. Счастье есть! До сегодняшнего дня я искала в Москве место, где подают нормальную мамалыгу, как в абхазской апацхе – с сыром и фасолью. Везде ее подают в холодном виде. Сегодня на столе лежит и ачапа – еще одно мое любимое абхазское блюдо. Но нужно сказать, что Абхазия для меня – это не только вкусная еда, это еще дворянские дореволюционные дома. Хотелось бы увидеть уже их отреставрированными, но даже в таком состоянии они великолепны", – сказала Анна Хорошман.

Но не только хлебом единым, как говорится, потчевали организаторы. Ведущий Игорь Самойлов рассказывал интересные факты об Абхазии, учил и сам учился правильно выговаривать названия блюд и пожелания на абхазском языке. "Халал сишоуа", – пожелал он всем и его сразу поправили, - "Халалс ишоуааит", (ҳала́лс ишәо́уааит – на здоровье).

"Приеду в Абхазию, через две недели заговорю на абхазском, а если будут так же наливать чачу, заговорю и раньше. Если серьезно, увидеть дольмены и кромлехи – мечта", – признался Игорь.

© Sputnik / Анжелика Бения Гастрономический ужин в абхазских традициях в московском ресторане абхазской кухни "Страна души"

Дело к свадьбе

К башлыку в Абхазии исключительное отношение, он постоянный атрибут особых событий. Дизайнер Амра Шакая показала, как его правильно повязывать и носить. Существуют многочисленные способы, каждый зависит от повода и от вкуса носителя. Шакая показывала свадебный вариант.

© Sputnik / Илья Питалев Абхазская свадьба в мегаполисе: в Москве прошел фестиваль "Апсны"

Специальными гостями вечера были молодожены в национальных костюмах, которые сыграли свадьбу в начале мая этого года. Айнару Ласария и Виктории Басария было в радость повторить этот ритуал, правда, в несколько усеченном виде. Показали традиционные наряды и станцевали свадебный танец. Благодарные гости щедро одарили поздравлениями молодую семью, соревнуясь в лучшем тосте.

Сюрприз в папахе

Какой же фестиваль без сюрпризов. На вечере разыграли две путевки в Абхазию. Мудрить не стали, а провели что-то вроде лотереи. Из папахи надо было достать заветный билет.

Видимо мне повезло стать в этот вечер счастливым талисманом для моей случайной компании и приз достался упомянутому выше Роману, тому который последний раз был в Абхазии в шесть лет, а он, в свою очередь, пригласил с собой соседку по столу Наталью, которая никогда там не бывала.

"Вам сейчас нужно обменяться между собой контактами, иначе забудете все из-за чачи", – предупредили друзья Романа и Наташу.

© Sputnik / Анжелика Бения Гастрономический ужин в абхазских традициях в московском ресторане абхазской кухни "Страна души"

Пробуя свой любимый десерт – акалмышь (желе из виноградного сусла и кукурузной муки), мне стало интересно, откуда в Москве абхазские ингредиенты. Ведь я-то знаю, хорошую кукурузную муку, настоящую острую аджику в Москве найти, мягко говоря сложно.

Администратор ресторана "Страна души" Наталья рассказала, что крупу для очамчырской мамалыги привозят из Абхазии, как и аджику, сыр варят сами, виноградный сок для акалмышьа и аджинджуха заказывают в Москве. Также из Абхазии привозят копченое мясо.

"Сегодня мы представили гостям стандартный набор блюд. Было три вида нашего сыра, не стали добавлять в него мяту – наши посетители не понимают этого вкуса. Одно из любимых блюд наших гостей – амгуачапа — мясное блюдо, которое готовится из мелко нарезанных говяжьих потрохов с добавлением аджики, пряных специй и большого количества зелени", – рассказала администратор.

Все гости получили символические "корочки" с фотографиями в национальных костюмах, которые подтверждают их членство в Клубе любителей абхазской кухни.