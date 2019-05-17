Сезонное обострение: мошенники атакуют курорты Абхазии "липовыми" путевками

О том, как выявить "левые" сайты бронирования отелей и гостиниц в Абхазии, что выдает аферистов и как работает "горячая линия" Минтуризма Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Анализируй это

"Налеты" мошенников – обратная сторона популярности туристического направления. А если это еще и помножить на естественное человеческое желание сэкономить, то "гремучая смесь" для аферистов готова. Одним из первых объектов в Абхазии, которым "прикрылись" преступники в преддверии курортного сезона 2019 года, стал пансионат "Нарт" в Гагре.

© Sputnik Томас Тхайцук "Сгоревшая" путевка: как не испортить себе отдых в Абхазии

Сайт-двойник появился в интернете в начале апреля, всего за пару недель до майских праздников. Он во многом дублирует официальный портал пансионата, но есть детали, по которым можно вычислить подделку.

По словам президента "Абхазского союза туризма Абхазии" Анны Калягиной, первое, на что нужно обратить внимание – указан ли адрес объекта на территории Абхазии, на сайте должна быть размещена исчерпывающая информация о месте отдыха, номерном фонде, инфраструктуре, пляже. На портале также должна быть размещена документация и сведения о компании, юридическом лице. Местные номера телефонов тоже не всегда могут быть гарантом подлинности.

Конечно, все это может быть и на "фейковых" сайтах, но существует одна важная деталь, которая выдает всех мошенников – это неестественно большие скидки.

"Скидки не могут быть выше 25%-30%. В прошлом году мы выяснили, что мошенники предлагали скидку в размере 50%, если турист оплачивает наперед всю сумму. Ни один предприниматель, особенно до начала сезона, не будет в ущерб своему бизнесу предлагать такие скидки. Вообще 100% онлайн-предоплаты быть не может", - отметила Анна Калягина.

У многих гостиниц и пансионатов Абхазии нет своих собственных официальных сайтов, что аферистам только на руку.

"Дело в том, что для наших туробъектов сайты создают их турагенты, и на этих сайтах указаны телефоны, реквизиты турагентов. Счет тоже выставляют они. Все гостиницы и отели должны иметь свой собственный сайт с актуальными ценами, реквизитами, зарегистрированными на территории Абхазии. Мошенники нашли слабое место", - указала президент "Абхазского союза туризма".

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Вкусно и тепло: жертвы интернет мошенников рассказали об отдыхе в Абхазии

Недоброе имя

Гендиректор пансионата "Нарт" Мадина Ардзинба не готова пока подсчитать убытки от действий аферистов, но имиджевые потери уже налицо.

"Мы узнали о том, что существует такой сайт, пару недель назад, но так как были праздничные выходные у нас и в России, быстро разобраться в ситуации не удалось. Мы смогли узнать, что организация, указанная на этом сайте, была зарегистрирована в России в апреле 2019 года и носит созвучное с нашим пансионатом название", - уточнила она.

Первое, что бросилось в глаза - несуществующие цены и подозрительно внушительные скидки. Руководство пансионата выложило объявление на сайте своего генерального агента о том, что "новоиспеченный" портал фальшивый.

Вскоре позвонил первый обманутый турист, которому дирекция "Нарта" посоветовала обратиться в правоохранительные органы России. Параллельно, сотрудники пансионата пытались по своим личным связям вывести афериста на чистую воду, но безуспешно.

"Мы попросили у него договор и узнали, в каком банке обслуживается эта организация. Удивительно то, что через какое-то время нам позвонил еще один человек, который тоже купил "липовую" путевку, но в другой объект. По этим двум договорам, подписанным обманутыми туристами, мы выяснили, что это две организации, обслуживающиеся в одном и том же банке, обладают одинаковым типовым договором, но на два разных юридических лица", - рассказала Мадина Ардзинба.

Гендиректор обеспокоена тем, что "липовый" сайт пансионата все еще доступен, а контактные телефоны на нем меняются почти ежедневно.

Сотрудникам пансионата удалось дозвониться по одному из этих номеров. Трубку подняла девушка и представилась Мадиной. Она сказала, что их объект находится на проспекте Нарта в Гагре - перепутала название улицы с именем самого пансионата.

Корреспондент Sputnik Абхазия попытался связаться с мошенниками по двум телефонным номерам, указанным на портале – российскому и абхазскому. Местный телефон не отвечал, а вот на российском номере постоянно сбрасывали вызов.

Горячая линия

В начале апреля 2019 года Министерство по курортам и туризму Абхазии запустило телефон "горячей линии". Звонков пока немного, около десяти в неделю. В основном туристы просят предоставить им юридическую консультацию, например, нужна ли виза в Абхазию, какой пакет документов должен быть собран на несовершеннолетних детей.

По словам, начальника отдела рекламы и информационного сопровождения Минтуризма Саида Аршба, было уже и четыре сигнала от россиян о том, что они стали жертвами мошенников, оформив путевки на одном из "зеркальных" сайтов.

"По статистике, пострадало четыре человека, которые оформили путевку на сайте пансионата "Лдзаа". Они сначала полностью оплачивали путевку, а когда у них возникли сомнения, позвонили нам. Выяснилось, что этот сайт был ненастоящим", - сказал Аршба.

Он добавил, что туристы могут подстраховаться, сверив данные заинтересовавшего их объекта с реестром на официальном сайте Минтуризма. Сегодня в этом реестре 130 гостиниц, отелей, домов отдыха и пансионатов, и он будет постоянно пополняться. Там же можно найти ссылки на "правильные" сайты этих объектов и действующие телефоны.