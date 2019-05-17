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Голосование на избирательном участке

Участок для голосования на выборах в Парламент Южной Осетии откроют в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня, и впервые за 15 лет они вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В посольстве Южной Осетии в Абхазии будет открыт избирательный участок для голосования на выборах в Парламент Южной Осетии, сказал корреспонденту Sputnik посол республики в Абхазии Олег Боциев.

Избирательный участок будет работать с 08:00 до 20:00.

"В Абхазии будет один участок, также люди смогут проголосовать в Москве, Владикавказе, где будут работать два участка. Всего в Южной Осетии будут открыты 77 избирательных участков. По поводу количества граждан Южной Осетии, проживающих в Абхазии, этот вопрос пока уточняется", - добавил он.

Посольство Южной Осетии в Абхазии расположено в городе Сухум на улице Лакоба, дом №23.

Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.

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