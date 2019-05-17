Они разные, но беда одна: "Ашана" открывает сбор на лечение трех подруг

Асмат Цвижба, Sputnik
Три подруги, Наала, Николь и Сандра, дружат уже несколько лет. У девочек совершенно разные интересы и характеры.
Восьмилетняя Наала Авидзба очень скромная, но не по годам развитая. Девочка ходит в первый класс, и, по словам ее мамы Лауры Кварчия, очень любит делать уроки.
"А больше всего люблю математику", - уточняет Наала.
В отличие от сверстниц Наала не увлекается мультфильмами. После школы она смотрит ролики известных среди подростков блоггеров и помогает маме нянчить двухлетнего брата Алана. Девочка очень любит брата, но по секрету призналась, что очень ждет появления младшей сестры.
"Иногда он меня тянет за волосы, поэтому я хочу сестру. И назову ее Владой", – рассказала Наала.
Николь очень ждала своей очереди для интервью. Она самая активная среди подруг – душа компании.
"Я люблю петь!" – тут же заявляет нам девочка.
Николь Хачатурян ходит в четвертый класс и очень любит изучать абхазский язык, но больше всего девочка ждет занятий по пению, на которых класс разучивает абхазские народные песни.
Девочка мечтает стать певицей и не пропускает выпуски популярных музыкальных программ – "X-фактор" и "Голос.Дети".
"Я мечтаю стать певицей. Я прихожу после школы и сразу же смотрю эти шоу. Я хочу попасть на "X-фактор". Мама говорит, что будет гордиться мной, если я туда попаду и спою абхазскую песню "Уараида", - поделилась девочка.
Николь и Сандра не просто подруги. Вот уже четыре года они сидят за одной партой.
"В начале она меня боялась, не разговаривала, но потом привыкла. Теперь мы лучшие подруги", - объяснила Николь.
Сама Сандра в этом не признается. Девочка очень дружелюбная, но к каждой задаче подходит серьезно.
"Мама, не шуми. Ты не видишь, запись идет, ты мешаешь журналистам", - предупреждает она.
По словам мамы Сандры, девочка очень творческая и мечтательная. Часами она может смотреть мультфильм про фей и верит, что однажды получит свою волшебную палочку.
Трех разных девочек связывает не только дружба, но и один диагноз – детский церебральный паралич. Сандра, Наала и Николь пока что не могут передвигаться самостоятельно, мышцы ног недостаточно развиты.
В 2017 году в Ереване девочки перенесли ортопедические операции, а после и реабилитационный период. Но, чтобы достичь лучшего результата, необходимо несколько раз в год заниматься с ортопедом по специальной программе.
Подругам повезло. Помощь приезжает к ним на дом. Реабилитационный терапист Республиканского реабилитационного центра Еревана Армине Чопурян занимается с девочками по методу "Бобата". С помощью специальных упражнений специалист стимулирует движения конечностей суставов и укрепляет слабые мышцы.
"К примеру, когда ко мне обратились родители Николь, все ее конечности были очень напряжены, она не могла садиться. Мы уже занимаемся пять лет. С каждым курсом я наблюдаю новые достижения, но эти курсы необходимо проходить постоянно. В год минимум 2-3 раза", - объяснила она.
Прогресс в развитии наблюдается и у Наалы – она уверенно стоит на ногах и даже пробует делать первые самостоятельные шаги. А Сандре стало легче садиться, сейчас она учится ходить с помощью специальных упражнений.
Стоимость одного курса лечения девочек - 210 000 рублей. К сожалению, родители не осиливают такую сумму. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открывает сбор на лечение Наалы, Сандры и Николь.
О способах оказания помощи Виктории Айба можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".