Они разные, но беда одна: "Ашана" открывает сбор на лечение трех подруг

Асмат Цвижба, Sputnik

Три подруги, Наала, Николь и Сандра, дружат уже несколько лет. У девочек совершенно разные интересы и характеры.

© Sputnik Наала Авидзба пытается удержать баланс на специальном тренаржере

Восьмилетняя Наала Авидзба очень скромная, но не по годам развитая. Девочка ходит в первый класс, и, по словам ее мамы Лауры Кварчия, очень любит делать уроки.

"А больше всего люблю математику", - уточняет Наала.

В отличие от сверстниц Наала не увлекается мультфильмами. После школы она смотрит ролики известных среди подростков блоггеров и помогает маме нянчить двухлетнего брата Алана. Девочка очень любит брата, но по секрету призналась, что очень ждет появления младшей сестры.

© Sputnik Девочка уже уверенно стоит и пробует сделать первые самостоятельные шаги

"Иногда он меня тянет за волосы, поэтому я хочу сестру. И назову ее Владой", – рассказала Наала.

Николь очень ждала своей очереди для интервью. Она самая активная среди подруг – душа компании.

"Я люблю петь!" – тут же заявляет нам девочка.

Николь Хачатурян ходит в четвертый класс и очень любит изучать абхазский язык, но больше всего девочка ждет занятий по пению, на которых класс разучивает абхазские народные песни.

Девочка мечтает стать певицей и не пропускает выпуски популярных музыкальных программ – "X-фактор" и "Голос.Дети".

"Я мечтаю стать певицей. Я прихожу после школы и сразу же смотрю эти шоу. Я хочу попасть на "X-фактор". Мама говорит, что будет гордиться мной, если я туда попаду и спою абхазскую песню "Уараида", - поделилась девочка.

© Sputnik Николь Хачатурян на занятиях с реабилитологом

Николь и Сандра не просто подруги. Вот уже четыре года они сидят за одной партой.

"В начале она меня боялась, не разговаривала, но потом привыкла. Теперь мы лучшие подруги", - объяснила Николь.

Сама Сандра в этом не признается. Девочка очень дружелюбная, но к каждой задаче подходит серьезно.

"Мама, не шуми. Ты не видишь, запись идет, ты мешаешь журналистам", - предупреждает она.

По словам мамы Сандры, девочка очень творческая и мечтательная. Часами она может смотреть мультфильм про фей и верит, что однажды получит свою волшебную палочку.

Трех разных девочек связывает не только дружба, но и один диагноз – детский церебральный паралич. Сандра, Наала и Николь пока что не могут передвигаться самостоятельно, мышцы ног недостаточно развиты.

В 2017 году в Ереване девочки перенесли ортопедические операции, а после и реабилитационный период. Но, чтобы достичь лучшего результата, необходимо несколько раз в год заниматься с ортопедом по специальной программе.

© Sputnik Чтобы Сандра Инапшба смогла ходить, необходимы ежедневные тренировки мышц

Подругам повезло. Помощь приезжает к ним на дом. Реабилитационный терапист Республиканского реабилитационного центра Еревана Армине Чопурян занимается с девочками по методу "Бобата". С помощью специальных упражнений специалист стимулирует движения конечностей суставов и укрепляет слабые мышцы.

"К примеру, когда ко мне обратились родители Николь, все ее конечности были очень напряжены, она не могла садиться. Мы уже занимаемся пять лет. С каждым курсом я наблюдаю новые достижения, но эти курсы необходимо проходить постоянно. В год минимум 2-3 раза", - объяснила она.

Прогресс в развитии наблюдается и у Наалы – она уверенно стоит на ногах и даже пробует делать первые самостоятельные шаги. А Сандре стало легче садиться, сейчас она учится ходить с помощью специальных упражнений.

Стоимость одного курса лечения девочек - 210 000 рублей. К сожалению, родители не осиливают такую сумму. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открывает сбор на лечение Наалы, Сандры и Николь.

О способах оказания помощи Виктории Айба можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".