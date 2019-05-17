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"Скорую помощь" Гагры усилят в турсезон 2019 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Совещание по подготовке к курортному сезону 2019 года под руководством президента Абхазии Рауля Хаджимба прошло в Кабмине республики в пятницу 17 апреля.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Штат бригад скорой помощи Гагрской ЦРБ будет увеличен к летнему курортному сезону, сказал на совещании у президента министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в пятницу 17 мая. 

Адамур Мукба
© Foto / предоставлено Адамуром Мукба
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Цахнакия подчеркнул, что службы неотложной помощи усилят не только в Гагрском районе, но именно в Гагре отмечается наибольший турпоток, и количество обращений в эту больницу летом увеличивается в разы. Как показывает статистика, в среднем в сутки в Гагрскую ЦРБ обращается около 150 человек.  

"Мы усиливаем службу неотложной помощи, обеспечиваем бесперебойное поступление медикаментов за счет бюджета государства, увеличиваем фельдшерские бригады. Кроме того, ЦРБ обеспечена санитарным транспортом и оснащена оборудованием, что позволяет выезжать на дальние поездки", - сказал Цахнакия. 

Министр добавил, что за 2018 год в медучреждения Абхазии обратилось около 8000 туристов, которым была оказана бесплатная медицинская помощь. 

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