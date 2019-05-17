Хаджимба о болезни Бжания: должны сопереживать, но жизнь государства продолжается

Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц Москвы 18 апреля.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба высказался по поводу слухов вокруг состояния здоровья оппозиционера Аслана Бжания в пятницу 17 мая.

"В последние дни у нас активно обсуждается одна тема. Это человек, и мы должны сопереживать этой ситуации, но жизнь государства продолжается, и всякого рода домыслы – это не дело людей, которые далеки от всего этого", - отметил президент.

© Sputnik Роберт Джопуа Посольство Абхазии в Москве: следим за состоянием здоровья Аслана Бжания

Он добавил, что даны поручения госслужбам Абхазии в кратчайшие сроки завершить сбор и обобщение имеющейся информации в рамках доследственной проверки и осуществить ее последующее обнародование, абхазская сторона попросила российских коллег оказать содействие.

Как сообщила пресс-служба президента Абхазии, генпрокурор республики на заседании Совета Безопасности в пятницу 17 мая заявил, что сформирована группа, которая с понедельника 20 мая приступит к работе на территории России совместно с российскими коллегами.

Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля.

Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

16 мая сторонники Аслана Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года в связи с болезнью своего лидера.