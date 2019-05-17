Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В субботу 18 мая в Абхазии ожидается переменная облачность и удушливо жаркая погода, в воскресенье 19 мая погода изменится - временами слабый дождь, возможна гроза, местами ночью и утром туман, дневная температура воздуха понизится до 19-24°С, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление пониженное 753-759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от двух до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +15°С +20°С, днем +27°С +32°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.