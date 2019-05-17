Академия наук Абхазии подписала соглашение с российским научным центром

Подписанное соглашение предусматривает укрепление сотрудничества между научными учреждениями Абхазии и России, а также поддержку талантливых абхазских ученых.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия наук Абхазии подписала соглашение с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) в конференц-зале Ботанического института АНА в пятницу 17 мая.

"Связь между Российским фондом фундаментальных исследований и Академией наук Абхазии не вчера началась, этой связи около десяти лет. Это продолжение тех соглашений и связей, которые существовали, и это сотрудничество имеет очень важное значение для сохранения научного потенциала нашей страны, развития фундаментальных и прикладных исследований в будущем", - сказал вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия.

Абхазская сторона не может собственными силами решить вопросы, связанные с развитием науки, поэтому республике помогает Российский фонд фундаментальных исследований и другие научные структуры.

"Помощь заключается в финансировании совместных научных проектов абхазских и российских ученых. В прошлом году мы подали более пятидесяти научных проектов, из них 14 было одобрено, по гуманитарным и естественным наукам. В частности, один из проектов направлен на сохранение наших лесов, потому что роль лесов для существования Абхазии огромна", - говорит ученый.

© Sputnik / Томас Тхайцук Идите лесом: как Абхазии сберечь свое зеленое богатство

Также есть большой потенциал для сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований с Физико-математическим институтом Абхазии, с Институтом экологии, отметил он.

"И как сегодня обещал председатель Российского фонда фундаментальных исследований, будет дальнейшее сотрудничество, он приехал, чтобы ознакомиться, как работают проекты, какой есть потенциал сотрудничества", - подчеркнул Бебия.

До подписания соглашения между Академией наук Абхазии и российским научным центром сотрудничество было стихийным, и подписанный документ дает четкое определение дальнейших связей.

"После указания правительства России о поддержании науки были направлены инвестиции в эту область, после этого было подписано соглашение между Академиями наук Абхазии и России, и в рамках этого комплекса конкретизировали направления сотрудничества. Теперь мы знаем конкретный объект, с которым можно работать", - сказал он.

Кроме того, российскими коллегами была высказана готовность поддержать молодых ученых.

"Говорили о том, что мы можем отправлять наших молодых ученых до 39 лет на стажировку в РФФИ", - заметил Бебия.

На осуществление 14 научных проектов, которые были одобрены ранее, Российский фонд фундаментальных исследований готов выделить десять миллионов рублей, сказал, выступая перед собравшимися, председатель совета РФФИ, член президиума Российской Академии наук Владислав Панченко.

Цель визита Панченко – встреча с представителями научного сообщества, подписание договорных документов между Академией наук Абхазии и Российским фондом фундаментальных исследований для укрепления сотрудничества между учеными и научными учреждениями Абхазии и России и поддержки талантливых абхазских ученых.