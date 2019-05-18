День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечают в Абхазии 21 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Память жертв Кавказской войны почтут в Абхазии 21 мая, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по репатриации Абхазии Джамбул Инджгия.

© Sputnik Томас Тхайцук Историк о 21 мая: трагическая страница в истории кавказских народов

К этой дате подготовили ряд мероприятий. 20 мая в 11:00 в Министерстве по репатриации состоится конференция, на которой будут доклады по теме Кавказской войны, махаджирства и возвращения махаджиров на историческую родину.

21 мая памятные мероприятия открываются марафонским забегом в 11:00 на Гумистинском мосту.

"Участники забега финишируют на площади перед Абхазским драмтеатром. Марафон проводится совместно с Госкомитетом по физической культуре и спорту. Будет шесть призовых мест", – констатировал Джамбул Инджгия.

В 13:00 на площади перед Абхазским драмтеатром на асфальте будет конкурс детского рисунка на тему махаджирства, на котором также будут разыгрываться призы. А уже в 14:00 в фойе драмтеатра откроется выставка абхазских художников на тему махаджирства.

В 18:30 на площади Багапш начинается сбор участников траурного шествия, которые в 19:30 от площади Багапш направляются к памятнику Махаджирам.

В 20:00 по всей республике объявляется минута молчания, сразу после которого начинается памятный митинг.

"После митинга состоится телемост Абхазия-Северный Кавказ-Турция. Затем участники мероприятия зажгут памятный "нартский костер". В память о жертвах Кавказской войны Людмила Гумба исполнит песню "Шьишь-нани" (Колыбельная махаджиров) на стихи Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Участники мероприятия опустят венки в море. Также с причала "Апра" будет выпущено 155 светящихся шаров", – добавил Инджгия.

21 мая 1864 года – день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.