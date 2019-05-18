Игорь Адлейба победил Алексея Тухтарова в рейтинговом бою в Екатеринбурге

Вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг вышел спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба, прошел 18 мая в Екатеринбурге.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский спортсмен Игорь Адлейба по итогам шести раундов одержал победу над Алексеем Тухтаровым на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге.

"Было сложно сражаться с соперником, ход боя был непредсказуемым. Соперник показал не то, чего я ожидал. Считаю, что это для меня будет уроком. Это было для меня испытанием, я мог бы лучше поработать. Боксировали все шесть раундов. Я победил единогласным решением судей", - прокомментировал бой корреспонденту Sputnik Игорь Адлейба.

Вечер профессионального бокса, в рамках которого на ринг вышел спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба, прошел 18 мая в Екатеринбурге.

Бой между спортсменами опубликовала на своем официальном канале YouTube RCC Boxing & MMA.

Как ранее признался в интервью Sputnik сам спортсмен, подготовку он проходил в Екатеринбурге и к бою он был готов. Теперь рейтинг Игоря Адлейба среди других профессиональных боксеров повысится на несколько пунктов.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел семь боев на профессиональном ринге и одержал семь побед. Причем три - досрочно.

Алексей Тухтаров выступает в профессионалах с 2019 года, за это время провел 21 бой, в том числе и на турнирах RCC Boxing Promotions.