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Ночное открытие: новый зал появился в Абхазском Госмузее

© Sputnik
В Абхазии
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Экспозиция нового зала Госмузея рассказывает об истории Абхазии XVIII - начала XX века.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый зал открылся для посетителей в Абхазском Государственном музее в день акции "Ночь в музее" в субботу 18 мая.

Новый зал посвящен истории Абхазии XVIII - начала XX века, включая Кавказскую войну, изгнание абхазов в Турцию, участие "Абхазской сотни" в Первой мировой войне. Экспозиция зала была собрана научным сотрудником музея, историком Русланом Гожба.

© Sputnik
Новый зал посвящен истории Абхазии XVIII - начала XX века

"История Кавказа и Абхазии полна уникальных фактов. Экспозицию мы начинаем с мамлюков, это воинская каста, которая на протяжении свыше 500 лет проявляла себя прекрасными воинами, дипломатами и строителями. К таковым относился Али-бей аль-Кабир, который впервые объявил Египет независимым, три с лишним года успешно сдерживал натиск Османов, расширял границы своего государства", – рассказал Руслан Гожба.

День памяти жертв Кавказской войны.
© Sputnik Томас Тхайцук
Память жертв Кавказской войны почтут в Абхазии 21 мая

Большая часть зала посвящена Кавказской войне, результатом которой стало практически полное изгнание коренного народа из Абхазии. 

"Так получилось, что на Восточном побережье Кавказа, согласно знаменитой турецкой поговорке, от Анапы до Сухум-кале женщина могла пройти смело, не встречая мужчин. Были три крупные волны изгнания. В общей сложности было выселено более 90 % населения", – отметил он.

В новом зале также представлена история Абхазии уже начала ХХ века. Стенды рассказывают о знаменитых абхазских всадниках, участниках Первой мировой войны.

© Sputnik
Новый зал посвящен истории Абхазии XVIII - начала XX века

Акция "Ночь в музее" началась в Абхазском государственном музее в 17:00 в субботу 18 мая. Организаторы подготовили несколько новых экспозиций.

Впервые акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии в 2015 году, к ней присоединился Абхазский государственный музей. Уже в 2016 году к ней присоединились еще два музея.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.



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