Оппозиция разблокировала автотрассу только в районе села Бзыбь

Сторонники оппозиции перекрыли центральную трассу в районе села Бзыбь и Тамыш в ночь на 21 мая.

СУХУМ, 21 мая -Sputnik, Асмат Цвижба. Центральная автотрасса у поста Бзыбь разблокирована, сообщил Sputnik представитель Блока оппозиционных сил Теймураз Хишба.

"Перекрытие центральной автотрассы имело предупредительный характер. Именно поэтому было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было неактивное. Мы тем самым хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации", - добавил он.

Хишба уточнил, что если их требования не будут выполнены, оппозиция вновь перекроет главную магистраль страны.

Автотрасса в районе села Тамыш Очамчырского района все еще остается заблокированной.

© Sputnik / Томас Тхайцук МВД Абхазии о протестных акциях: на грани политического шантажа

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, получив отказ от Парламента, объявили о проведении общегражданских протестных акций.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.