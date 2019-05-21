Минобразования: акции оппозиции в Абхазии не повлияли на работу школ

В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

СУХУМ, 21 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Школы Абхазии вне зависимости от политической ситуации работают в штатном режиме, сообщила Sputnik заместитель министра по образованию Медея Ченгелия.

"Сегодня занятия проходят во всех школах, мы работаем в обычном режиме, ничего не отменялось. Далее мы будем следить за ситуацией. В школах также продолжается подготовка к последнему звонку", - добавила она.

По словам Ченгелия, посещаемость в классах снизилась незначительно.

"Есть те, кто не пришел на занятия, но таких очень мало", - объяснила она.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, получив отказ от Парламента, объявили о проведении общегражданских протестных акций.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы начали отменять бронирование в Абхазии, узнав о протестных акциях

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе села Бзыбь и Тамыш, заблокировав автомобильное движение. Позже митингующие разблокировали эти участки дороги, заявив, что акция имела предупредительный характер.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители общенационального движения распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

17 мая Совет Безопасности Абхазии сформировал группу, которая с 20 мая совместно с Генеральной прокуратурой России занялась расследованием обстоятельств заболевания Аслана Бжания.