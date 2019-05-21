Программу мероприятий в День памяти жертв Кавказской войны сократили из-за акций оппозиции

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечают в Абхазии 21 мая.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество мероприятий ко Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа сократили в связи с акцией оппозиции, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по репатриации Абхазии Джамбул Инджгия.

© Sputnik Томас Тхайцук Историк о 21 мая: трагическая страница в истории кавказских народов

Изначально планировалось открыть памятные мероприятия марафонским забегом в 11:00 на Гумистинском мосту. Участники забега должны были финишировать на площади перед Абхазским драмтеатром.

Затем, в 13:00 на площади перед Абхазским драмтеатром на асфальте должен был состояться конкурс детского рисунка на тему махаджирства. В 14:00 в фойе драмтеатра должна была открыться выставка абхазских художников на тему махаджирства. Все эти мероприятия отменены, отметил Инджгия.

Из сохранившихся мероприятий - в 18:30 на площади Багапш начнется сбор участников траурного шествия, которые в 19:30 от площади Багапш направятся к памятнику Махаджирам.

В 20:00 по всей республике объявляется минута молчания, сразу после которой начнется памятный митинг.

21 мая 1864 года – день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов вынуждены были покинуть историческую родину. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции.