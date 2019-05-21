По очевидным причинам: акцию памяти жертв Кавказской войны перенесли

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечают в Абхазии 21 мая.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Мероприятия, посвященные памяти жертв Кавказской войны, которые должны были пройти в Сухуме во вторник 21 мая, перенесены, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по репатриации Абхазии Джамбул Инджгия.

"Памятные мероприятия переносятся. Пока точно не могу сказать на какие даты", - сказал Инджгия.

Он пояснил, что причины этому очевидны.

"Министерство по репатриации Республики Абхазия доводит до сведения общественности, что комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв Кавказской войны, решено перенести из-за сложившейся общественно-политической обстановки в стране", - заявил Инджгия.

Изначально планировалось, что в 18:30 на площади Багапш начнется сбор участников траурного шествия к памятнику Махаджирам, который в настоящее время находится в зоне протестов оппозиции, начавшихся 20 мая.

© Sputnik Томас Тхайцук Историк о 21 мая: трагическая страница в истории кавказских народов

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая Блок оппозиционных сил заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.