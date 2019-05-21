Представителей оппозиции пригласили на переговоры с президентом Абхазии

Протестная акция представителей оппозиционных сил Абхазии за перенос президентских выборов с 21 июля на осень началась в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Троих представителей оппозиционных сил пригласили на переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, передает с места корреспондент Sputnik.

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария выступил посредником между протестующими и действующей властью. Вместе с ним к главе государства поднялись Сергей Шамба, Теймураз Хишба, Нодар Какубава.

На площади перед Парламентом обстановка спокойная, протестующие ждут результатов переговоров.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш. В первой половине вторника эти участки дороги были разблокированы.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая оппозиция заявил о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиционеров распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.