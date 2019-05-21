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Оппозиция и действующая власть Абхазии пришли к соглашению

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (38)
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Протестная акция представителей оппозиционных сил Абхазии за перенос президентских выборов с 21 июля на осень началась в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Протестующие у Парламента Абхазии и действующая власть достигли соглашения, передает с места корреспондент Sputnik.

"Учитывая Конституционные нормы, президент максимально пошел навстречу. Он гарантировал смещение сроков на один месяц и четыре дня - 26 августа, плюс Аслан Георгиевич может не присутствовать на самой регистрации, не сдавать языковой экзамен. Более того, президент готов лично подтвердить, что Аслан Бжания великолепно владеет абхазским языком",- сказал представитель оппозиционного блока Теймураз Хишба. 

Хишба также передал благодарность всем присутствующим от семьи Аслана Бжания,  поблагодарил главу государства за его решение и Министра обороны Мираба Кишмария за помощь и сотрудников правоохранительных органов за терпение. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Митинг оппозиционных сил у здания Парламента

Стороны также договорились о том, что никто из тех, кто участвовал в акции неповиновения не будут преследоваться законом.  

Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (38)


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