Оппозиция и действующая власть Абхазии пришли к соглашению

Протестная акция представителей оппозиционных сил Абхазии за перенос президентских выборов с 21 июля на осень началась в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Протестующие у Парламента Абхазии и действующая власть достигли соглашения, передает с места корреспондент Sputnik.

"Учитывая Конституционные нормы, президент максимально пошел навстречу. Он гарантировал смещение сроков на один месяц и четыре дня - 26 августа, плюс Аслан Георгиевич может не присутствовать на самой регистрации, не сдавать языковой экзамен. Более того, президент готов лично подтвердить, что Аслан Бжания великолепно владеет абхазским языком",- сказал представитель оппозиционного блока Теймураз Хишба.

Хишба также передал благодарность всем присутствующим от семьи Аслана Бжания, поблагодарил главу государства за его решение и Министра обороны Мираба Кишмария за помощь и сотрудников правоохранительных органов за терпение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг оппозиционных сил у здания Парламента

Стороны также договорились о том, что никто из тех, кто участвовал в акции неповиновения не будут преследоваться законом.