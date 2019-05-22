Аршба оценил действия сотрудников МВД во время протестов в Абхазии

Оппозиция и власть в Абхазии после двух дней протестных акций в республике договорились о переносе президентских выборов на 25 августа.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Личный состав МВД Абхазии четко и грамотно выполнял поставленные задачи во время протестных акций, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия министр внутренних дел республики Гарри Аршба.

"Сложностей как таковых не было. Личный состав четко и грамотно выполнял свои задачи. Я считаю, что сотрудники МВД Абхазии справились с задачей", - сказал Аршба.

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Он добавил, что в обеспечении общественного порядка в период с 20 по 21 мая было задействовано более 500 сотрудников личного состава подразделений МВД Абхазии, в том числе 200 инспекторов ГАИ республики обеспечивали безопасность дорожного движения.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Двум сторонам удалось достичь соглашения вечером во вторник 21 мая. Протестующие приняли предложение главы государства о смещении сроков проведения выборов главы республики с 21 июля на 25 августа.