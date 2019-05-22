Ночная езда: российские "летние" нормы для большегрузов и "дальнобои" Абхазии

О том, почему Министерство транспорта России приняло решение ограничить передвижение большегрузных автомобилей и как это может сказаться на абхазских дальнобойщиках, читайте в материале Sputnik Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Российское федеральное дорожное агентство опубликовало приказ, согласно которому с 20 мая до 31 августа вводится ежегодное временное ограничение для передвижения тяжелых грузовиков по асфальтобетонным дорогам федерального значения.

О чем приказ

Согласно принятому решению, ограничение передвижения будет в случае повышения дневной температуры воздуха до 32 градусов и выше. В этом случае грузовики смогут передвигаться ночью, с 22:00 до 10:00 утра.

Ограничения вводятся для того, чтобы минимизировать воздействие на дорожное покрытие, размягченное высокими температурами. При этом ограничение будут не везде, в основном это подъезды к крупным городам, транспортным и административным центрам.

Абхазские дальнобойщики ездят в различные города России, одно из самых популярных направлений – Москва.

Ближе и дальше

Цим Аршба более сорока лет работает на большегрузных машинах, сейчас он возит товар в основном из Пятигорска.

"В принципе меня это устраивает, мы слышали, что изначально хотели возить грузовики с помощью товарных поездов. К тому же из-за одной-двух машин поезд не поедет, нужно было бы ждать заполнения платформ, поэтому это было бы неудобно. Мы выезжаем и передвигаемся в основном ночью, потому что переход границы занимает время", - рассказал он.

Цим Аршба выезжает в рейс раз в месяц и говорит, что ему не составляет труда подстроиться под новые условия и ездить в ночное время. До Пятигорска дальнобойщик из Сухума доезжает за 14-15 часов, и ему этого времени достаточно, чтобы доехать до пункта назначения, пока солнце не припекает.

Другой дальнобойщик Гарри Инапшба ездит за грузами в Москву чаще, раза два в месяц, возит в основном продукт питания и считает новые ограничения неудобными.

"Передвигаться ночью транспорту легко, но человеку тяжело. Я езжу по графику, за сутки проезжаю девять часов, остальное время отдыхаю. После 11-12 часов дня снова сажусь за руль. Я езжу днем, ночью хочу отдыхать, как и все люди", - говорит он.

Он уверен, что причиной аварий может быть как раз период адаптации организма под новый режим движения.

"Я пока не знаю, может ли сказаться новое правило на общее количество времени, которое провожу в дороге, так как пока не ездил в Москву по этим правилам", - говорит он.

Что касается товара, то его он везет в специальных холодильниках, поэтому продукты питания не испортятся, отметил он.

"Мы везем товар не на тысячу рублей, везем без охраны по перевалу, там нет "карманчиков", где можно передохнуть. Кроме того, портить себе здоровье, переходя на ночную работу, тяжело", - заметил дальнобойщик.