Ремонт горевшей сухумской школы №2 планируют завершить к 1 сентября

Пожар в Сухумской средней школе №2 произошел второго мая и был ликвидирован в тот же день.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтно-восстановительные работы в Сухумской школе №2 планируется завершить к началу нового учебного года, сообщил Sputnik директор госкомпании "Апсныргылара" Темур Ткебучава.

По его словам, ремонтные работы в здании ведутся с восьмого мая. На сегодняшний день строители уже полностью демонтировали сгоревшую крышу и занимаются разбором подкровельной бетонной плиты перекрытия, которая была искривлена в результате пожара.

"Параллельно мы занимаемся ремонтными работами в административном корпусе, который выходит в сторону улицы Леона. Там мы ломаем старые перекрытия, вывозим мусор и готовимся к заливке нового бетонного перекрытия. В одном из учебных корпусов мы занимаемся устройством стропильной системы и в ближайшее время приступим к укладке металлочерепицы. В целом, в течение одного месяца мы закончим ремонтно-восстановительные работы кровли в трех корпусах", - объяснил Ткебучава.

Директор "Апсныргылара" отметил, что во время пожара пострадали также учебные классы, многие помещения были залиты водой. Строителям предстоят отделочные работы.

"Практически полностью нужно будет заменить деревянные полы, все двери", - добавил он.

После окончания ремонтно-восстановительных работ в школе будут установлена система пожарной безопасности и пожаротушения, пожарная сигнализация и обновленная система видеонаблюдения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура Сухума начала проверку по факту пожара во второй школе

"Старая система видеонаблюдения в школе не отвечала современным требованиям. К примеру, было ограничение во времени записи. Что касается пожарной безопасности, то мы будем также устанавливать систему дымоудаления. То есть в случае возникновения пожара по специальной системе будем вытягиваться вся гарь из помещения", - объяснил Ткебучава.

Председатель Комиссии по ликвидации последствий пожара в Сухумской школе №2 Астамур Джикирба, отметил, что обновленная система противопожарной безопасности к началу нового учебного года появится только во второй школе.

"К сожалению, установить похожие системы в других школах пока что не планируется", - добавил он.

По словам директора "Апсныргылара" для строителей важно сохранить первоначальный внешний вид и архитектуру здания.

"Этот вопрос мы проговаривали со специалистами из Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, так как здание имеет историческую важность", - добавил он.

Пожар в школе сухумской школе N2 произошел второго мая, сообщение в дежурную часть МЧС поступило в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30.

Фасадная часть школы представляет собой историческое здание, первый и второй этажи которого были построены в разные годы XIX и начала XX века. В советский период были возведены трехэтажные пристройки. В 2008 году школа была восстановлена за счет средств финансовой помощи России.

Комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 была создана премьер-министром 7 мая 2019 года.