Революция и туризм: сборники об Абхазии представили в Москве

Магистранты Российского государственного гуманитарного университета представили в Москве сборник архивных документов. Это результат проекта "Молодежь и архивы – хранители будущего», который был посвящен восстановлению утраченного историко-документального наследия Абхазии.

МОСКВА, 22 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Сборники архивных документов "История революционного движения в Абхазии по фондам Государственного архива Российской федерации (1905-1921 годы)" и "Абхазия туристическая" были презентованы в Российском Государственном Гуманитарном Университете в среду 22 мая.

Идея нового проекта зародилась в 2016 году, в Сухуме на форуме "История и архивы: межгосударственное измерение". Один из инициаторов форума – Российский государственный гуманитарный университет, Историко-архивный институт факультета архивного дела. Декан факультет Елена Малышева отметила, что именно тогда студенты российского вуза познакомились с историей и судьбой Центрального государственного архива Абхазии.

"Наша первая поездка в рамках нового проекта была в Сухум. Там сгорел архив. Для студентов-архивистов это стало нонсенсом, было уничтожено историко-документальное наследие. Начинающие архивисты возмутились: "Как это, ведь архивы не горят! Должны были остаться какие-то документы". Пытаясь ответить на этот вопрос, который возник в ходе поездки, студенты задались целью помочь восстановить утраченное документальное наследие", – сказал Малышева.

Центральный государственный архив Абхазии был создан в 1929 году. На хранении находилось свыше 700 фондов за 1840-1985 годы. В коллекции фотоотдела, созданном в 1945 году, были фотографии с 1870 года.

Во время грузино-абхазской войны была утрачена значительная часть документов по истории Абхазии. Росархивом была отправлена экспедиция для оценки уничтоженного национального достояния. По оценкам экспертов, было уничтожено 95% документов архивного фонда Абхазии.

В Москве была сформирована инициативная группа студентов, которая занялась выявлением документов по истории Абхазии в федеральных архивах России. По окончании практики был составлен перечень выявленных документов, большая часть которых относилась к периоду зарождения революционного движения и установления Советской власти в Абхазии, также немалую часть составляют документы по истории туризма в Абхазской АССР. Было решено подготовить тематические сборники по данным темам.

По словам Елены Малышевой, создание сборников стало возможным благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Работа по выявлению документов по истории Абхазии будет продолжена, так как историческая память народа – необходимая составляющая государственности, заверила студентка ИАИ РГГУ, соавтор сборников Милана Бжания.

"Колоссальная и емкая работа длилась три года, но она проводилась с друзьями и коллегами в профессиональной среде. Несмотря на все трудности, мы благодарны, что этот проект состоялся. Долго занимались выявлением, затем сканированием, потом был сбор тематических коллекций – полученный материал был разделен на два сборника. В перспективе нам необходимо заняться реконструкцией архивных фондов", – отметила Бжания.

Соавтор сборников Анастасия Князева добавила, что проект международный и не имеет границ.

"Этот проект актуален, как для Абхазии, так и для России. Для меня это было интересной практикой, возможностью совершенствовать свои профессиональные навыки, возможностью изучить историю другого народа", – сказала Князева.

Полномочный посол республики Абхазия в России Игорь Ахба поблагодарил участников проекта за воспитание профессиональных кадров и отметил ценность сборников.

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"Мы с большим вниманием и одобрением относимся к изданиям, правдиво рассказывающим о нашей стране, популяризирующим историю, традиции и культуру Абхазии. Особую ценность они представляют еще и потому что те, кто сжигал государственный архив республики Абхазия во время военных действий 1992-1993 годов, рассчитывали уничтожить документальное свидетельство о прошлом абхазского народа. Сегодня молодые специалисты, как и их старшие коллеги, по крупицам собирают сведения из архивных источников, рассказывающих об исторических событиях, имевших место на территории Абхазии, для восстановления историко-документального наследия Абхазии", – сказал Игорь Ахба.

Международный молодежный исторический проект вошел в историю архивного дела Абхазии как беспрецедентный, продуктивный, стремительно развивающийся проект, отметил спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"23 октября 1992 года стал черным днем для исторической науки Абхазии – утрачена документальная память народа, являющаяся составляющей национальной государственности. Сейчас особенно актуально ставить вопрос о восстановлении историко-документального наследия Абхазии. Благодаря проекту, мы видим, как восстанавливается история Абхазии по архивным документам. Он актуален для нашей республики", – сказал Валерий Кварчия.

Сборники документов "История революционного движения в Абхазии по фондам Государственного архива Российской Федерации (1905-1921 годы)" и "Абхазия туристическая" были презентованы в Российском Государственном Гуманитарном Университете в среду 22 мая.