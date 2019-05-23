Смена позиций: "пьяная" статистика с дорог Абхазии за апрель

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в апреле 2019 года количество протоколов за езду в нетрезвом состоянии составило 4,1% от всех нарушений ПДД.

Sputnik

Всего за апрель инспекторы ГАИ Абхазии выписали 4344 протокола и 179 из них за езду "подшофе". В марте оштрафованных было больше - 213 водителей.

По итогам второго месяца весны удивила резкая смена "лидера". Очамчырский район, который обычно не поднимался выше третьей строчки, в этот раз "обогнал" сразу всех и занял "почетное" первое место с 41 протоколом за нетрезвое вождение. Гудаута "пришла" второй, а на третьей позиции неожиданно оказалась столица, которая почти всегда была в "лидерах".

Галский и Ткуарчалский районы по-прежнему можно причислить к "трезвенникам". Там за месяц на "радары" инспекторов попали в общей сложности пять человек.

© Sputnik Пьяная статистика за апрель 2019 года

В возрастной категории тоже есть изменения. "Золото" в апреле взяли нетрезвые водители в возрасте от 25 до 30 лет, "серебро" поделили люди от 30 до 35 и от 35 до 40 лет. "Бронза" за самыми старшими – от 50 лет.

Самыми молодыми водителями "навеселе" оказались три двадцатидвухлетних парня, а самому старшему, как и в марте, было 70 лет.

Мужскую компанию "разбавили" три дамы – две жительницы Гагры и одна сухумчанка.