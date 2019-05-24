Сицилия заговорит на абхазском: как проходил дубляж итальянской комедии

Режиссер, актер и директор "Абхазфильма" Вячеслав Аблотиа перевел на абхазский итальянскую комедию "Закону тут не место". О том, как проходил дубляж фильма и о пропаганде абхазского языка, читайте в материале Sputnik.

В киностудии "Абхазфильм" за все годы работы на абхазском языке заговорили персонажи фильма "Гладиатор", "Жизнь прекрасна", герои мультфильма "Шрек", "Рапунцель" и даже Винни Пух, отправляясь за медом, исполняет на абхазском языке свою "походную" песню "Куда идем мы с Пятачком". Это не полный список фильмов и мультфильмов, озвученных Вячеславом Аблотия, и этим летом список пополнится итальянской комедией "Закону тут не место".

Почему он?

Озвучить фильм "Закону тут не место" режиссеру предложили в Министерстве экономики. Уклад жизни, показанный в картине, имеет большое сходство с реальной жизнью жителей Абхазии. Сюжет заинтересовал Вячеслава Аблотия, абхазский язык складно ложился на реплики фильма, и режиссер приступил к работе.

© Sputnik / Томас Тхайцук В киностудии "Абхазфильм" за все годы работы на абхазском языке заговорили персонажи многих фильмов

"Характеры героев и персонажи близки нам, фильм отражает нашу жизнь, наше поведение, общую обстановку в стране, отношение к выборам, к мусору. В дубляже было задействовано 35 человек, и шестеро работали с техникой. Каждый день я вызвал к себе в студию по два-три человека, но работали мы не больше трех часов. Мы устаем, актеры устают, и качество работы начинает страдать", - объясняет режиссер.

© Фото : из архива Вячеслава Аблотия Вячеслав Аблотия: руководство страны не понимает силы кино

Асы в работе

Найти подходящие голоса для фильма Вячеславу Аблотия было несложно. Многолетний опыт работы с актерами театра и кино сильно упрощал поиски. В работе с театральными актерами есть свои тонкости, выступая на сцене, актеры произносят реплики с привычной театральной интонацией, но дубляж фильма требует естественного и правдоподобного произношения, любое наигранное слово не останется не замеченным зрителем, и будет иметь оттенок фальши.

В театральном институте обучают приему, как одной и той же фразе придать нужный смысл. Например, фразу "хорошая ты собака" можно сказать с иронией, упреком, насмешкой, добротой, злостью - и в каждом из вариантов она будет звучать по-разному. Также произношением актеры передают характер героя, и, расставляя акценты, выделяя слова, они дают понять зрителю, на что сейчас важно обратить внимание, добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Озвучить фильм "Закону тут не место" режиссеру предложили в Министерстве экономики

"В фильме восемь главных ролей, две из которых я озвучивал сам. Процесс работы над дубляжем шел гладко. Все главные роли в фильме озвучивали асы этого дела: Рома Сабуа, Сырбей Сангулия, Леонид Хишба. Они легко выполняют поставленные задачи, с ходу голосом передают любой характер", - говорит он.

Абхазский итальянцев

Прежде чем приступить к процессу дубляжа, режиссер проделывает кропотливую работу переводчика. Итальянцы говорят быстро, и при переводе закадрового голоса текста на абхазском становилось меньше. В таких случаях дополняли предложения междометиями и использовали абхазский сленг. На экране после дубляжа появляются абхазы, а не итальянцы, продолжает режиссер.

Оживить картину голосом

Перед началом дубляжа актер знакомится с персонажем фильма, анализирует его образ, поведение, пропускает через себя его радости и переживания. Стоя у микрофона, актер перевоплощается в своего героя, только примерив на себя образ персонажа, можно выдать настоящие эмоции, продолжает актер Сырбей Сангулия.

"Сложно приступать к озвучке фильма, пока персонаж не стал тебе родным. Главное в этой работе - через голос передать переживания и характер своего героя, голосом показать весь его внутренний темпо-ритм, это интересная работа, мне нравится оживлять картину, Вячеслав Аблотия тонко чувствует характер героя и умеет правильно направить актера", - рассказывает он.

На счету у Сырбея Сангулия больше 20 озвученных героев. Актер начинал свою работу в период, когда дубляж фильма записывали на пленочную ленту, и актер должен был с правильной интонацией в нужном ритме произносить каждое предложение несколько раз, пока его фраза не подойдет по тембру, характеру и артикуляции героя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стоя у микрофона, актер перевоплощается в своего героя

"Первые мои фильмы были "Белая лошадь" и "Колчерукий" Вячеслава Аблотия. Техника была другая, поэтому сложностей было больше. Но я озвучивал своего персонажа, что сильно упрощало работу. Вспоминая всех персонажей, мне сложно выделить одного, самого любимого, но могу сказать точно, что последняя моя роль священника в фильме "Закону тут не место" далась мне легко, этот персонаж оказался близок мне, также большую симпатию вызвал у меня работорговец из фильма "Гладиатор", в мультфильме "Маугли" я озвучивал роль Багиры, где добрый и грустный персонаж черной пантеры говорит мужским голосом. Мне нравятся такие образы, они похожи на настоящую жизнь, которая полна радостей и драм", - делится актер.

Пропаганда

Фильмы с абхазской озвучкой не часто транслируют на телеканалах страны, и многие зрители абхазского телевидения не видели большинство дублированных фильмов. По мнению режиссера, кино на абхазском должно быть доступно жителям страны, оно играет важную роль в пропаганде абхазского языка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аблотия: лучшая пропаганда абхазского языка – фильмы

"На государственном канале перед показом фильма не дают анонс о том, что в этот день будет показан фильм, зритель абхазского телевидения должен знать, в какой день и час он может посмотреть кино на абхазском", - сетует режиссер.

Кино - это хорошая пропаганда языка. Дублированных фильмов достаточно, чтобы транслировать их на каналах, а если подходить к этой проблеме масштабнее, Абхазии не хватает своего кинотеатра, где зрителям были бы доступны все фильмы на абхазском, учителя могли бы водить детей на просмотры, а дети быстро привыкают к языку, считает Аблотия.

Работа над дубляжом итальянской комедии "Закону тут не место" завершена. Показ фильма режиссер планирует в первых числах июня.