Сицилия заговорит на абхазском: как проходил дубляж итальянской комедии

В киностудии "Абхазфильм" за все годы работы на абхазском языке заговорили персонажи фильма "Гладиатор", "Жизнь прекрасна", герои мультфильма "Шрек", "Рапунцель" и даже Винни Пух, отправляясь за медом, исполняет на абхазском языке свою "походную" песню "Куда идем мы с Пятачком". Это не полный список фильмов и мультфильмов, озвученных Вячеславом Аблотия, и этим летом список пополнится итальянской комедией "Закону тут не место".
Почему он?
Озвучить фильм "Закону тут не место" режиссеру предложили в Министерстве экономики. Уклад жизни, показанный в картине, имеет большое сходство с реальной жизнью жителей Абхазии. Сюжет заинтересовал Вячеслава Аблотия, абхазский язык складно ложился на реплики фильма, и режиссер приступил к работе.
"Характеры героев и персонажи близки нам, фильм отражает нашу жизнь, наше поведение, общую обстановку в стране, отношение к выборам, к мусору. В дубляже было задействовано 35 человек, и шестеро работали с техникой. Каждый день я вызвал к себе в студию по два-три человека, но работали мы не больше трех часов. Мы устаем, актеры устают, и качество работы начинает страдать", - объясняет режиссер.
Асы в работе
Найти подходящие голоса для фильма Вячеславу Аблотия было несложно. Многолетний опыт работы с актерами театра и кино сильно упрощал поиски. В работе с театральными актерами есть свои тонкости, выступая на сцене, актеры произносят реплики с привычной театральной интонацией, но дубляж фильма требует естественного и правдоподобного произношения, любое наигранное слово не останется не замеченным зрителем, и будет иметь оттенок фальши.
В театральном институте обучают приему, как одной и той же фразе придать нужный смысл. Например, фразу "хорошая ты собака" можно сказать с иронией, упреком, насмешкой, добротой, злостью - и в каждом из вариантов она будет звучать по-разному. Также произношением актеры передают характер героя, и, расставляя акценты, выделяя слова, они дают понять зрителю, на что сейчас важно обратить внимание, добавил он.
"В фильме восемь главных ролей, две из которых я озвучивал сам. Процесс работы над дубляжем шел гладко. Все главные роли в фильме озвучивали асы этого дела: Рома Сабуа, Сырбей Сангулия, Леонид Хишба. Они легко выполняют поставленные задачи, с ходу голосом передают любой характер", - говорит он.
Абхазский итальянцев
Прежде чем приступить к процессу дубляжа, режиссер проделывает кропотливую работу переводчика. Итальянцы говорят быстро, и при переводе закадрового голоса текста на абхазском становилось меньше. В таких случаях дополняли предложения междометиями и использовали абхазский сленг. На экране после дубляжа появляются абхазы, а не итальянцы, продолжает режиссер.
Оживить картину голосом
Перед началом дубляжа актер знакомится с персонажем фильма, анализирует его образ, поведение, пропускает через себя его радости и переживания. Стоя у микрофона, актер перевоплощается в своего героя, только примерив на себя образ персонажа, можно выдать настоящие эмоции, продолжает актер Сырбей Сангулия.
"Сложно приступать к озвучке фильма, пока персонаж не стал тебе родным. Главное в этой работе - через голос передать переживания и характер своего героя, голосом показать весь его внутренний темпо-ритм, это интересная работа, мне нравится оживлять картину, Вячеслав Аблотия тонко чувствует характер героя и умеет правильно направить актера", - рассказывает он.
На счету у Сырбея Сангулия больше 20 озвученных героев. Актер начинал свою работу в период, когда дубляж фильма записывали на пленочную ленту, и актер должен был с правильной интонацией в нужном ритме произносить каждое предложение несколько раз, пока его фраза не подойдет по тембру, характеру и артикуляции героя.
"Первые мои фильмы были "Белая лошадь" и "Колчерукий" Вячеслава Аблотия. Техника была другая, поэтому сложностей было больше. Но я озвучивал своего персонажа, что сильно упрощало работу. Вспоминая всех персонажей, мне сложно выделить одного, самого любимого, но могу сказать точно, что последняя моя роль священника в фильме "Закону тут не место" далась мне легко, этот персонаж оказался близок мне, также большую симпатию вызвал у меня работорговец из фильма "Гладиатор", в мультфильме "Маугли" я озвучивал роль Багиры, где добрый и грустный персонаж черной пантеры говорит мужским голосом. Мне нравятся такие образы, они похожи на настоящую жизнь, которая полна радостей и драм", - делится актер.
Пропаганда
Фильмы с абхазской озвучкой не часто транслируют на телеканалах страны, и многие зрители абхазского телевидения не видели большинство дублированных фильмов. По мнению режиссера, кино на абхазском должно быть доступно жителям страны, оно играет важную роль в пропаганде абхазского языка.
"На государственном канале перед показом фильма не дают анонс о том, что в этот день будет показан фильм, зритель абхазского телевидения должен знать, в какой день и час он может посмотреть кино на абхазском", - сетует режиссер.
Кино - это хорошая пропаганда языка. Дублированных фильмов достаточно, чтобы транслировать их на каналах, а если подходить к этой проблеме масштабнее, Абхазии не хватает своего кинотеатра, где зрителям были бы доступны все фильмы на абхазском, учителя могли бы водить детей на просмотры, а дети быстро привыкают к языку, считает Аблотия.
Работа над дубляжом итальянской комедии "Закону тут не место" завершена. Показ фильма режиссер планирует в первых числах июня.