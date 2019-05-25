Подготовиться к Европе: сборная Абхазии тренируется в преддверии ConIFA-2019

О том, как сборная Абхазии по футболу готовится к предстоящему чемпионату Европы по версии ConIFA-2019, с каким настроем игроки отправятся на турнир, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Отточить взаимодействие

На Республиканском стадионе уже давно не проходили важные матчи. Однако в футбол там все еще играют, поле для тренировок используют игроки сборной Абхазии. Перед ответственным выездом в Арцах (Нагорной Карабах – ред.) футболисты оттачивают взаимодействие на поле, главный тренер команды давал тактические указания, кому куда бежать, как открываться под пас.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футболисты сборной Абхазии оттачивают взаимодействие на поле

Помощник главного тренера сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия рассказал, что в национальной команде на данный момент находятся 24 футболиста.

"На соревнование едут 18 полевых игрока, и два вратаря, пока я не могу сказать кто точно попадет в состав команды, которая примет участие в чемпионате Европы ConIFA, все может поменяться за одну тренировку", - отметил он.

Уже трое футболистов сборной выбыли из-за различных травм, это Наур Цвинария, Алмас Вардания и Леон Тания, подчеркнул Беслан Гублия.

"Мы привлекли много молодых ребят, если сравнивать состав с чемпионатом мира который проходил в прошлом году, то он поменялся процентов 60", - говорит помощник главного тренера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Состав сборной изменился более чем на половину по сравнению с прошлым годом

Последняя тренировка команды перед выездом на чемпионат Европы по версии ConIFA состоится утром 29 мая. "Затем у нас будет сбор, затем вылетаем ночью. У нас игры пойдут игры, они тяжелые, в чемпионате плотный график, мы играем второго, третьего и четвертого июня", - подчеркнул Гублия.

Серьезные соперники

Команды, которые примут участие очень серьезные, считает помощник тренера.

"Не все команды мы хорошо знаем, но с игроками Арцаха, которые выступают с нами в одной группе мы хорошо знакомы, у нас были товарищеские игры", - заметил он.

Ранее стало известно, что сборные команды Ниццы, Сардинии, ДНР и ЛНР по разным причинам не смогут выступить в чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA в Арцахе.

Ввиду отсутствия на турнире четырех команд, ранее сформированные четыре группы, были объединены в две. Таким образом, в группе А сыграют: Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Арцах. В группа Б: Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Сборная Абхазии второго июня в первой игре чемпионата померится силами с Чамерией. Церемония открытия турнира состоится 1 июня. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье, 9 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия на Чемпионате Европы по версии ConIFA сыграет в группе с Чамерией, Сапми и Арцахом

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.