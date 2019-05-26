Премьерный спектакль и сюрприз для детей: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Афиша культурных событий Абхазии с 27 мая по 2 июня.

Абхазская государственная филармония

27 мая в 18:00 в Абхазской государственной филармонии состоится концерт танцевального ансамбля "Ерцаху", приуроченный к 45-летнему юбилею коллектива.

28 мая в 18:00 пройдет отчетный концерт студентов Сухумского музыкального училища.

© Fotolia / Minerva Studio Музыкант во время игры на пианино

29 мая в 18:00 для самых маленьких в филармонии покажут мультфильм "Холодное сердце", впервые переведенный на абхазский язык.

31 мая в 18:00 состоится отчетный концерт детского ансамбля "Иааирума" .

Абхазский государственный молодежный театр

29 мая в 18:30 Абхазский государственный молодежный театр во второй раз сыграет премьерный спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.