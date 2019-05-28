Парламент Абхазии поддержал перенос даты выборов президента

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял решение о переносе президентских выборов на 25 августа. Об этом Sputnik сообщил депутат Парламента Лаша Ашуба.

За перенос выборов главы государства на заседании Парламента проголосовали 25 из 30 депутатов. Для того чтобы решение о переносе выборов было принято, необходимо было набрать 24 голоса парламентариев.

"Сессия Парламента началась немного ранее 12 часов. Прошел доверительный разговор между депутатами. Спикер Парламента взял на себя инициативу, и решение уже прошло", - добавил Ашуба.

Ранее в интервью Sputnik депутат Народного Собрания Батал Айба заявил о том, что поддерживает предложение о переносе президентских выборов. С ним согласился и депутат Омар Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба обратился к депутатам Парламента

"У оппозиции большой электорат, но фактически она потеряла своего лидера, и идти на выборы неподготовленными такому большому количеству людей считаю недопустимым. Им нужно время для того, чтобы подготовиться к выборам, может быть, у Аслана Бжания здоровье поправится. Тогда никаких вопросов вообще не будет. Я считаю, что оставлять большое количество людей без выбора неприглядно было бы, и наш президент так считает", - сказал он.

Рауль Хаджимба 22 мая после протестов оппозиции представил на рассмотрение в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Проект закона предполагает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий действующего президента.